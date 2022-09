Erik Shoji: Ponosen sem, da imam ob sebi takšno ekipo, fante, na katere se lahko zanesem

Amerika bo v tej nehvaležni nalogi skušala preprečiti domačinom Poljakom, da bi se na domačem svetovnem prvenstvu uvrstili v boj za medalje. V lanskem letu smo jim boj za zlato medaljo, tisto najžlahtnejšo, preprečili ravno Slovenci. Na koncu so v prepričljivi zmagi za tretje mesto proti Srbom osvojili bronasto odličje. Tudi zaradi tega so zagotovo letos še posebej motivirani, da stopijo še stopničko višje. Dve tako veliki prvenstvi na domačih tleh vsekakor niso majhna stvar. Toda Američani, s katerimi se bodo pomerili za polfinalno vozovnico, so vse prej kot lahka naloga. Leta 1986 so nazadnje slavili naslov svetovnih prvakov. Toda petkratnih dobitnikov olimpijske medalje, med njimi so bile kar tri zlate, vsekakor ne gre podcenjevati. Eden izmed zvezdnikov ekipe, prosti igralec Erik Shoji, nam je pred četrtfinalno tekmo zaupal nekaj podrobnosti iz odbojkarskega življenja. Spomnimo: v mesecu maju je ravno v Ljubljani slavil naslov evropske lige prvakov s poljsko ekipo Zaksa.

Zmaga nad Turčijo vas je popeljala do četrtfinalnega zmenka s Poljaki. Kako bi opisali tekmo?

Tekma je bila zelo napeta. Turki so igrali zares dobro, a v tesnem obračunu smo na koncu zmagali, za kar smo zelo veseli. Ni bilo lahko, dve ekipi, ki sta konstantno izmenjevali prevlado.

Kaj bi lahko rekli o Poljski, se je izkazala za dobro gostiteljico?

Ja, seveda, je zelo dobra gostiteljica, kot je v navadi. Tudi mesto Katovice je samo po sebi zelo posebno. Še posebej bi izpostavil dvorano v Glivicah, ki je zares čudovita. Zares sem hvaležen za vse, za takšne dobre pogoje, ki jih imamo, ki so nam jih pripravili.

Kako se vi počutite tukaj in sedaj, ko igrate za svojo reprezentanco? Vemo, da ste poljskih navijačev precej navajeni, ker igrate v njihovem klubu. Toda, ali je zdaj, ko ste predstavnik svoje države, kaj drugače?

Lahko rečem, da se naša celotna reprezentanca počuti zelo dobro. Navijači so zelo strastni, odbojko poznajo, zato so tudi dobri pri tem, kar počnejo. Tukaj se imamo zares odlično, vse skupaj nas še dodatno motivira. Ta njihov entuziazem nas navdihuje.

Katere države bi po vašem mnenju spadale med štiri najboljše na tem svetovnem prvenstvu?

Na to žal ne morem odgovoriti, toda naredili bomo vse, da bomo mi med njimi.

Slovenijo poznate, tam ste že igrali. Kako bi opisali našo državo in naše navijače?

Slovenija je čudovita. Zares lepa država, ljudje so zelo prijazni. Mislim, da sem do sedaj v Sloveniji igral že štirikrat, in vsakič sem pri tem užival.

Ali za vas šteje samo zlata medalja? Kaj bi opisali kot uspeh za vašo državo?

Seveda, za nas je vedno cilj zlata medalja, na vsakem tekmovanju. Zaradi tega igramo odbojko, za to tekmujemo. Toda kot ekipa igramo tekmo po tekmo, točko po točko. Ekipni duh je zelo pomemben pri vsem tem.

Kaj za vas pomeni biti uspešen športnik?

To pomeni, da daješ vse od sebe. Dan za dnem. Da igraš kot ekipa in da si v tej ekipi pomemben člen, dober igralec.

Vaša družina je vedno z vami, vedno vas podpira. Ali tudi potujejo na vaše tekme, vas povsod spremljajo?

Ja, zelo veliko potujejo, da me lahko vidijo igrati, da me spodbujajo. Zelo radi imajo odbojko, z veseljem spremljajo vse moje tekme, tudi tiste, ki so precej daleč, na primer na drugih kontinentih.

Bi lahko katerega izmed odbojkarjev opisali kot tistega, ki je za vas še posebej pomemben? Da je zares odličen v tem, kar počne?

Micah Christenson je zame odličen igralec. Lahko v vsakem trenutku obrne igro, tako da sem zelo vesel, da lahko igram z njim. Da imam to priložnost.

Ali bi lahko opisali odbojko kot "popularen" šport v Ameriki?

Moška odbojka v Ameriki ni popularen šport. Res je, da je trenutno v vzponu, toda odbojko čaka še kar dolga pot, da bi ji lahko rekli popularen šport. Po drugi strani pa je ženska odbojka zelo priljubljena. Celo najbolj med ženskimi športi. Toda zdi se, kar je dobro, da vse skupaj še pridobiva na priljubljenosti, kar se mi zdi zares dobro. In s svojimi dobrimi rezultati lahko veliko pripomoremo k temu. Tudi moj osebni cilj je, da bi čim bolj pomagal, da bi odbojka postala veliko bolj priljubljena, kot je v tem trenutku. In tukaj ciljam predvsem na moško odbojko.

In za konec, še eno "tipično" vprašanje. Kdo je vaš najljubši soigralec?

Hmm, zares jih je veliko. Micah (Christenson) je zame kot brat. Garrett Muagututia tudi. Z Davidom Smithom sva soigralca v klubu, kar me zares veseli. Zelo sem počaščen in ponosen, da imam takšne fante ob sebi. Ekipo, na katero se lahko vedno zanesem. Celotna ekipa, to šteje.