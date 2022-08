Francija brez težav odpravila Kamerun, iz skupine B napredujeta Brazilija in Japonska

Na svetovnem prvenstvu v odbojki je na sporedu tretji krog, odigrane bodo štiri tekme v dvorani Stožice v skupinah B in D. Tekma med Slovenijo in Nemčijo bo pred znova razprodano dvorano vrhunec dogajanja dnevnega sporeda (v prenosu na POP TV ob 20. uri). Za uvod je bila na sporedu tekma med Brazilijo in Katarjem, Južnoameričani so slavili s 3:0 v nizih. Na drugi tekmi dneva je japonska izbrana vrsta po odlični igri in zmagi nad Kubo (3:1) osvojila drugo mesto v skupini, pred večerno poslastico pa sta se pomerili še Francija in Kamerun. Slednji so morali priznati premoč favoriziranim Francozom, ki so slavili z rezultatom 3:0.

Brazilija brez težav do prvega mesta v svoji skupini V skupini B je bila v najboljšem položaju za osvojitev prvega mesta v skupini Brazilija z dvema dosedanjima zmagama in velik favorit za zmago proti Katarju, ki je uvodni tekmi SP končal s porazoma in bo končal skupinski del na repu skupine. Južnoameričani so vlogo potrdili že v uvodnem nizu, saj je bila to precej enosmerna "borba". Vodstvo so le povečevali, vodili že tudi 19:12, na koncu je bilo visokih 25:13. V drugem nizu pa je slika precej drugačna, Brazilci so malce popustili in Katarci so to delno izkoristili. Brazilci so vodili s 7:5 in 12:8, toda tekmeci se niso dali in so izenačili na 14:14. Tudi zaključek je bil izenačen, Katar je celo povedel z 20:19, a so nato "karioke" pripeljale niz do konca za vodstvo z 2:0 (25:23). Tudi v tretjem nizu so Katarci nudili dober odpor, večji del je bil niz izenačen ali pa so imeli Brazilci rahlo prednost (14:12, 17:15, 22:20). Na koncu je odločala razlika, 26:24 je bilo za Brazilce, ki so na koncu vseeno rezultatsko gladko dobili tekmo, ni pa bilo prav enostavno. Brazilci so na prvem mestu skupine s tremi zmagami.

icon-expand Reprezentanca Brazilije je zabeležila tri zmage. FOTO: FIVB

Japonska z odlično igro do drugega mesta v skupini B Bolj zanimivo bi moralo biti na tekmi med Japonsko in Kubo, reprezentanci je namreč ločila le točka, oboji so pred tem zabeležili po eno zmago in en poraz. Točko več so imeli Kubanci in so bili zato v rahli prednosti, dobili pa so jo pri porazu proti Braziliji zaradi odigranih petih nizov. V prvem nizu je šlo po željah Japoncev, ki so precej zanesljivo do uvodnega niza bili brez večjih težav. Izid je bil nazadnje izenačen na 3:3, nato pa je razlika rasla, vodili so s 14:7 in višali vodstvo do končnih 25:18. Čeprav je japonska izbrana vrsta odigrala odličen uvodni niz, pa so se v nadaljevanju prebudili tudi reprezentanti Kube, ki so v drugem nizu precej izboljšali igro v bloku in sprejemu, kar se je na koncu niza odrazilo na rezultatu. Ta del igre je namreč pripadel Kubi s 25:21. Še posebej razpoložen za igro v napadu je bil Jaime Jesus Herrera. Pomembnost dvoboja je očitno storila svoje, saj je bilo za pričakovati, da bodo Kubanci po izenačenju izida v nizih na 1:1 v tretjem še dodatno stopili na plin, a se je razmerje moči med moštvoma zopet močno nagnilo na stran Japonske. Ta je v tretjem nizu močno dvignila raven igre v obrambi, ko je stekel še blok, so bili protinapadi japonske izbrane vrste preprosto prevelik zalogaj za nezbrane Kubance. Yuji Nišida je bil nerešljiva uganka za tekmeca za zmago s 25:15.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Japonska premoč se je nadaljevala tudi v četrti niz. Do izenačenja na 14. točki je še kazalo, da bi se tekma lahko zavlekla v odločilni peti niz, a so Japonci s preudarno in taktično modro igro zatrli vse upe nasprotnika za morebitni preobrat. Japonska, potnica v osmino finala kot drugouvrščena reprezentanca iz skupine B, je tako dobila tudi četrti niz s 25:19.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Francozi in Kamerunci začeli izenačeno, a so aktualni olimpijski prvaki hitro pokazali zobe Kamerun je, kot smo do sedaj že navajeni, tekmo otvoril zelo dobro. Francozom so ostali tik za petami do rezultata 5:5, nato pa so se aktualni olimpijski prvaki počasi začeli oddaljevati. Pri rezultatu 14:9 za Francijo se je selektor Kameruna Guy Roger Nanga odločil za prvi time-out. Ta ni preveč zalegel, saj so njegovi varovanci vse do konca prvega niza zaostajali za pet točk, semafor pa se je na koncu ustavil pri 25:19, največ točk pa je dosegel Stephen Boyer, in sicer šest. Tako kot na začetku prvega niza so se tudi na začetku drugega Kamerunci dobro držali Francozov. A tokrat aktualni afriški podprvaki niso popustili in so Francozom sledili vse do 21:19, ko so varovanci Andree Gianija pritisnili in tudi drugi niz dobili z rezultatom 25:19. Tretji niz pa je ob bučni podpori navijačev, ki so glasno podpirali afriško moštvo, Kamerun sploh prvič na tekmi povedel, sprva za dve točki (0:2), nato pa tudi za tri točke (4:7). Ob zaostanku 12:13 pa je Giani svojim varovancem povedal nekaj krepkih in rezultat se je hitro obrnil v korist galskih petelinov (15:14). Prednost Francije je nato le rasla in se na koncu ustavila pri 25:22. Francozi so tako s tremi zmagami zanesljivo osvojili prvo mesto v slovenski skupini D.

icon-expand

Izidi:

skupina B

Brazilija – Katar 3:0 (25:13, 25:23, 26:24)

Japonska – Kuba 3:1 (25:18, 21:25, 25:15, 25:19) skupina D

Francija – Kamerun 3:0 (25:19, 25:19, 25:22)

20:30 Slovenija – Nemčija