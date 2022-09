Gheorghe Cretu – strokovnjak z veliko začetnico in jasno vizijo

Znan kot "železni mož" ob igrišču in obenem aktualni evropski klubski prvak s poljsko Zakso se je podal novi selektorski (pre)izkušnji naproti. S kvalitativnega vidika precej bolj zveneči oziroma kompleksnejši kot v predhodnih primerih, ko je sedel na klopeh Estonije in rodne Romunije. Že dejstvo, da je moral v dobrih dveh tednih najprej "spoznati" in nato še kolikor toliko uigrati svoje izbrance, da bodo na 20. odbojkarskem mundialu po vrsti pred nabito polnimi stoženskimi tribunami delovali kot dobro naoljen stroj, kaže na Cretujevo izjemno zmožnost prilagajanja v zelo kratkem časovnem intervalu. Iz dneva v dan je igra slovenskih odbojkarjev dobivala stare šampionske obrise, zadnje prijateljske tekme proti Turčiji, Tuniziji in Egiptu pa so tik pred začetkom svetovnega prvenstva slovenskim navijačem vlile upanje, da bi lahko spremljali novo odbojkarsko pravljico.

Gheorghe Cretu je človek jasnih načel, od katerih ne bo odstopil niti za milimeter. Obenem pa je dovolj fleksibilen oziroma prilagodljiv, da bo prisluhnil okolici, ko bo to najbolj potrebno. V izjavi neposredno po veliki zmagi nad Ukrajino, ko je zgolj izpostavil že dolgo znano dejstvo, da je slovenska izbrana vrsta najmočnejša kot ekipa in ne kot skupek sicer odličnih posameznikov, je pokazal, da v Slovenijo ni prišel odkrivat tople vode. "Prav vsak od mojih igralcev lahko prispeva pomemben delež k uspehu. Zato je ta reprezentanca tako močna, nepredvidljiva in nenazadnje kakovostna. Mogoče moram občasno le na kaj spomniti, predvsem, da nimamo igralca, ki bi vsak večer dosegel 20 točk ali več. A po drugi strani imamo 14 odličnih posameznikov, ki lahko dosežejo po točko in tako zmagajo kot celota. To je bistvo našega uspeha," je med drugim poudaril 54-letni Cretu.

Bil je eden tistih, ki je v dneh do sredinega četrtfinalnega obračuna opozarjal na kakovost ukrajinske reprezentance. Miril je evforično domačo javnost in navijače, ki so, še preden je prva žoga poletela prek mreže, Slovenijo poslali na zmenek z odbojkarsko zgodovino. Zdaj smo tam, kjer smo želeli biti pred začetkom (napol) domačega svetovnega prvenstva. V polfinalu oziroma med štirimi najboljšimi reprezentancami na svetu! Uspeh, ki je prišel kot posledica dolgoletnega odličnega dela z mladimi, nadarjenimi odbojkarji, ki so z leti dozoreli v vrhunsko kakovost. S pomočjo ali predvsem z odličnim Cretujevim vodenjem in "branjem" tekem bodo slovenski odbojkarji tudi v Katovicah imeli kaj za povedati.

Cretu pa ni le odličen odbojkarski strokovnjak. Reprezentanti znajo povedati, da je tudi izjemen človek, sočuten in vedno pripravljen za pogovor. Ko stoji ob igrišču in je v 'svojem filmu', dobimo občutek, kot da bi najraje sam stopil na parket in reševal stvari. Toda to je del njegovega temperamentnega značaja, ki ga je na njegovi (uspešni) trenerski poti pripeljal daleč. Mi pa ne bi imeli nič proti, da s slovensko reprezentanco preskoči še kakšno stopničko ali dve do ...