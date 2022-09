Giannelli: So dnevi, za katere si želiš, da se ne bi končali

Vse skupaj je še kako živo, odbojkarji pa zasluženo te sanje tudi živijo. Italijanom je uspelo v nabito polni dvorani Spodek premagati domačine Poljake. Dvorana je kar prekipevala od energije, tiste, ki so jo navijači poskušali dati svojim odbojkarjem. Toda Italijanov to ni zamajalo. Na začetku se je morda zdelo, da je celotna atmosfera nekoliko vplivala na vse skupaj, na njihovo igro, ki v prvem nizu, ki so ga dobili Poljaki, ni bila blesteča.

Toda v nadaljevanju so pokazali, zakaj so evropski prvaki. Vse tri nize so igrali izjemno in tokrat stopili še stopničko višje. Pokorili so celotno svetovno odbojkarsko sceno. In to v isti državi, istem kraju in celo isti dvorani. Italijani so dokazali, da jim trenutno zares ni para. Najkoristnejši igralec prvenstva je postal Simone Gianelli, ki je zapisal na svojem Instagram profilu, da so dnevi, za katere si želiš, da se ne bi nikoli končali, med objemanjem svoje nove lovorike. In zares lahko verjamemo, da je tako.

26-letni podajalec je na turnirju vodil "dream team", z odlično predstavo in sedmimi točkami pa je v tej 20. izvedbi svetovnega prvenstva poleg tega, da je dobil zlato, razveselil še celotno italijansko državo. "Ne zdi se resnično," je dejal podajalec in kapetan ekipe. "Lani, ko smo zmagali na evropskem prvenstvu, sem veliko jokal. Zdaj pa ne morem jokati, ker sem tako srečen in tako navdušen. Ne morem razmišljati o ničemer, lahko se samo smejim. Tako sem ponosen na svojo ekipo, ponosen sem, da sem Italijan, in ponosen, da sem svetovni prvak."

"Kako neverjetno je bilo igrati tukaj, poljski navijači so zares izjemni," je še dejal po tekmi za zlato medaljo. "Kako navijajo za svojo ekipo, to je nekaj neverjetnega, a so zelo prijazni tudi do nasprotnikov. Cenim vzdušje, ki so ga ustvarili tukaj. Vsem bi se rad zahvalil, zagotovo dihajo z odbojko." In sedaj z odbojko zagotovo diha tudi cela Italija. Nagrada MVP svetovnega prvenstva je bila druga in najpomembnejša, ki jo je osvojil v dosedanji mednarodni karieri. Lani je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca ob zmagi svoje ekipe na evropskem prvenstvu. Morda bi se zdelo kot deja-vu, a dejstvo je, da je bilo letošnjega septembra vse skupaj še za odtenek bolj veličastno in nepozabno, tako za Italijane kot tudi za vse odbojkarske navdušence.

Naslov je bil za Italijo že četrti, poleg tega so bili na stopničkah tudi v letih 1990, 1994 in 1998. Njihova država je zdaj druga z največ zmagami na tem tekmovanju, zaostaja le za nekdanjo Sovjetsko zvezo, ki je osvojila svetovno prvenstvo v letih 1949, 1952, 1960, 1962, 1978 in 1982.