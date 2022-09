Gorici znova pokazali povezanost, tokrat v športnem slogu

Prebivalce obeh Goric je tokrat povezala tekma svetovnega prvenstva v odbojki, v kateri sta se pomerili Slovenija in Italija. Odločili so se, da si bodo tekmo popestrili in si jo ogledali skupaj na Trgu Evrope. Prisotna sta bila tudi župan italijanske Gorice Adolfo Ziberna in novogoriški župan Klemen Miklavič.

Naš fotograf Aljoša Kravanja je odbojkarski spopad med Slovenijo in Italijo na svetovnem prvenstvu v Katovicah spremljal na Trgu Evrope, ki povezuje mejo med italijansko in slovensko Gorico. Mestna občina Nova Gorica je namreč skupaj z občino Gorica v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 organizirala ogled polfinalne tekme na velikem LED-zaslonu. Vzdušje na Trgu Evrope je bilo izjemno. Vsi, ne glede na to, ali so Slovenci ali Italijani, so navijali za obe ekipi. Rivalstva ni bilo občutiti, bolj kot to se je čutila povezanost.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Športni navdušenci so si izbrali zanimiv način za ogled tekme. Pred začetkom prenosa so namreč izžrebali, v katerem jeziku bodo gledali določen set. Žreb je določil, da so si prvi set ogledali v slovenščini na POP TV, drugi set pa v italijanščini na italijanskem kanalu Rai. Brez zapletov pa kljub pripravi ni šlo. Med ogledom se je izklopil televizor, vendar nič za to, zadevo so hitro uredili in nadaljevali z navijanjem.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tekmo so si ogledali mlajši in starejši prebivalci, manjkala pa nista niti goriški župan Adolfo Ziberna in novogoriški župan Klemen Miklavič, ki sta tekmo prijateljsko spremljala z ramo ob rami.

icon-expand Adolfo Ziberna in Klemen Miklavič FOTO: Aljoša Kravanja

Zmagala je sicer Italija, vendar kot je na spletu zapisal novogoriški župan, zmaga ostaja doma, kljub izidu.