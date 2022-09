Kapetan Urnaut realen: Kolektivna kakovost Italijanov in Brazilcev je na višji ravni

Brazilski odbojkarji so se tako veselili bronastega odličja, slovenski odbojkarji pa so ostali brez tako želene kolajne. S četrtim mestom na svetovnem prvenstvu, na najmočnejšem odbojkarskem tekmovanju, na katerem so nastopili šele drugič, so kljub temu dosegli največji uspeh slovenske odbojke. "Kar se tiče urnika tekem, je 'brezveze' komentirati. Že tolikokrat je bilo isto, zelo dobro so naredili celoten koledar prvenstva, potem pa najbolj pomembni tekmi v dveh zaporednih dneh, česar ni v nobenem drugem športu. Kar pa se tiče celotnega prvenstva, pa sem rekel že v Stožicah. Žal mi je, da nismo mogli tam končati SP, ker bi bilo s takimi navijači in podporo še kaj drugače. A tako je, te dni so imeli Italijani in Brazilci več kakovosti kot mi. Dvigniti moramo naš 'side-out' in našo odbojko," se glasi ocena dogajanja na SP kapetana Tineta Urnauta, ki je še enkrat podrobno razčlenil dvoboj za bron.