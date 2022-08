Urnaut: To je odbojka, ki smo jo želeli že prej

Slovenska igra je bila takšna, kot si jo je pred časom zaželel naš kapetan Tine Urnaut . Izjemen začetni udarec ter še boljši sprejem in raznovrstnost v napadu so povsem razorožili nemško izbrano vrsto, ki v polnih Stožicah ni imela niti najmanjših možnosti za uspeh.

"Takšnemu navijanju smo priča zgolj še na Poljskem in v Italiji. Nimam besed, s katerimi bi opisal njihovo podporo. Tudi ko nastopijo krizne minute, so z nami in nam stojijo ob strani. V takšnem vzdušju je mogoče prav vse. Zdaj nas čakata dva dneva počitka, čas, ki ga bo potrebno maksimalno izkoristiti za kakovostno regeneracijo in temeljito pripravo na naslednjega tekmeca," se je k soboti in naslednjemu nastopu slovenskih odbojkarjev (ob 17.30, z neposrednim prenosom na POP TV in VOYO) že zazrl izkušeni 33-letnik.

"Že na tekmi s Francijo se je videlo, da smo konkurenčni in da lahko računamo na enakovreden boj vse do konca svetovnega prvenstva. Vemo, da so tekme na izločanje nekaj povsem drugega kot predtekmovalni del prvenstva. Tu prostora za napake ne bo več, toda imamo bogate izkušnje s tovrstnimi preizkušnjami. Ne bo lahko, to je povsem jasno, a gremo naprej z visoko dvignjenimi glavami," je še dodal neutrudni kapetan slovenske izbrane vrste.