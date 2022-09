Rajanje v Katovicah se je pričelo!

Prepevanje slovenskih pesmi, skandiranje, slovenske zastave, razgreta srca, še bolj pa grla. Prvič se Slovenci lahko veselimo polfinalnega obračuna na svetovnim prvenstvu v odbojki in naši navijači so poskrbeli, da bo nepozaben.

Slovenska hiša v Katovicah že poka po šivih. Naši navijači so poskrbeli za enkratno vzdušje že med košarkarskim obračunom v Berlinu, ki so ga seveda zvesto spremljali. Okoli 70 jih je priletelo iz Brnika, med njimi tudi starši kapetana Tineta Urnauta in Gregorja Ropreta, v Katovicah pa so se jim pridružili še starši Tončka Šterna in Jana Kozamernika ter boljši polovici Dejana Vinčiča in Mitje Gasparinija.

Kot so dejali naši navijači je dobrih 800 kilometrov stran z njimi odpotovala tudi zastava velikanka, 30 kilogramska lepotica, ki je ogrevala že tribune v ljubljanskih Stožicah. Navdušeni nad našimi navijači pa so predvsem tudi gostitelji. Kaj so povedali kolegici Tini Hacler?

Na Poljsko je v podporo našim fantom odpotoval tudi zlati olimpijec Primož Kozmus, ki je v razgretem ozračju popoldan stiskal pesti za naše košarkarje.