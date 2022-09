Kdo se bo s Slovenijo pomeril v četrtfinalu: Nizozemska ali Ukrajina?

'Oranžni' so v skupinskem delu najprej s 3:0 premagali Egipt, nato s tesnih 3:2 Argentino in na zadnji tekmi skupinskega dela s 3:1 še Iran. Nocoj jim bo prvi poraz, ki bi bil hkrati tudi usoden, poskusila zadati reprezentanca Ukrajine. Ta je morala na uvodni tekmi skupinskega dela priznati premoč proti Srbom (3:0), nato pa si je s prepričljivima zmagama nad Tunizijo (3:0) in Portorikom (3:1) priigrala igranje v osmini finala.

Slovenija se je z Nizozemsko nazadnje pomerila junija letos, ko so bili s 3:0 boljši Nizozemci, z Ukrajino pa so naši fantje nazadnje igrali junija 2018 in slavili s 3:2 v nizih.

Glavno orožje Nizozemcev je nedvomno Nimir Abdel-Aziz, ki je s 85 točkami za zdaj najboljši strelec prvenstva. V tem statističnem pogledu imamo Slovenci tretjeuvrščenega in četrtouvrščenega Tončka Šterna in Klemna Čebulja, ki beležita 65 in 63 točk. Pri Ukrajini je največ točk zbral Oleh Plotnytskyi, in sicer 50. 25-letni član Perugie se lahko pohvali, da je z 12 asi trenutno najboljši server prvenstva.