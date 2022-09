Kozamernik: Takšna priložnost se ne ponudi vsak dan

"S prepričljivo zmago proti Nizozemski so si močno dvignili samozavest in bodo v obračun z nami vstopili povsem neobremenjeno. Mi na drugi strani pa nosimo na hrbtu breme favorita, v čemer uživamo. Naša reprezentanca je dala že toliko skozi v zadnjih letih, da natančno vemo, kaj moramo storiti. V vsakem primeru pa nas čaka zelo zahtevna tekma, ki jo želimo dobiti in odpotovati na Poljsko," je na dan tekme vseh tekem slovenske reprezentančne odbojke previden Kozamernik, ki pozna prednosti slovenske reprezentance v primerjavi z ukrajinsko.

"Tehnično smo bolje podkovani od njih. Ob tem pa smo bolj potrpežljivi in si vedno ščitimo hrbet v obrambi. Ukrajina bo na vsak način storila vse, da nas preseneti. Nenazadnje govorimo o četrtfinalu svetovnega prvenstva, priložnosti, ki se ne ponudi vsak dan. Malokdo jim je pripisoval realne možnosti, da lahko premagajo Nizozemce. Toda pokazali so odlično igro in so zasluženo med osmimi najboljšimi reprezentancami na tem prvenstvu," pravi srednji bloker slovenske reprezentance, ki ni pozabil omeniti navijaškega vzdušja v stoženski lepotici.

"Veste, na Poljskem sem odigral veliko tekem pred številčnejšim občinstvom, kot je v teh dneh v Stožicah, ampak verjemite mi, da se po glasnosti navijanja ne more primerjati s tem, kar doživljamo na svetovnem prvenstvu. Gre za pravi pekel, v katerem je tekmecem težko igrati. A kot vselej bo na koncu odločala kakovost na igrišču, tu se vedno vse začne in konča. Dejstvo, da bomo zopet imeli izdatno podporo s tribun, je za nas samo še en velik plus v primerjavi s tekmecem. Priložnost je prevelika, da je ne bi zgrabili z obema rokama," poudarja priljubljeni Koza.