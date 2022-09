Možič: Vedeli smo, da bo težko, a v četrtfinale gre boljša reprezentanca

Slovenski odbojkarji so po prepričljivem vodstvu z 2:0 v nizih v nadaljevanju tekme nekoliko popustili in dopustili nemški izbrani vrsti, da se vrne v boj za četrtfinale letošnjega svetovnega prvenstva.

A trikratni evropski podprvaki so v četrtem nizu znova strnili svoje vrste in se z zmago s 25:22 v tem delu igre zasluženo veselili preboja med osem najboljših reprezentanc na svetu. "Ni bilo lahko, toda vedeli smo, da moramo ohraniti hladne glave, če želimo še drugič v nekaj dneh premagati kakovostno Nemčijo. V odločilnih trenutkih smo bili pravi, zmanjšali število lastnih napak, zdaj pa se lahko malce poveselimo velikega uspeha," je v uvodnem odzivu po veliki zmagi slovenskih odbojkarjev dejal Rok Možič. Nabito polne tribune stoženske lepotice so lahko uživale v odlični odbojki, a kot je poudaril 20-letni reprezentančni sprejemalec, v četrtfinale svetovnega prvenstva potuje kakovostnejša reprezentanca.

"To ni nobenega dvoma. Ne glede na precej boljši odpor Nemcev je naša zmaga čista kot solza. Če potegnemo črto pod skupinski del in nocojšnjo tekmo, smo prikazali bistveno več od Nemčije. Z izjemno podporo našega sedmega igralca lahko preskočimo še naslednjo oviro. Zdaj imamo nekaj dni časa za kakovosten počitek in temeljito pripravo na naslednjega nasprotnika," je še dodal Možič, ki je v četrtem nizu poživil igro slovenske reprezentance.