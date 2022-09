Na drugem obračunu se merita Kuba in Italija, slednja dobila prvi niz

Izločilni boji svetovnega prvenstva so se pričeli danes, dogajanje pa so otvorili ravno naši fantje. Slovenci so, kot že rečeno, oddali niz proti Nemčiji, a se na koncu veselili zmage z rezultatom 3:1. V Stožicah trenutno poteka obračun Kube in Italije, jutri pa bodo na delu odbojkarji v Gliwicah na Poljskem. Najprej nas čaka obračun Amerike in Turčije, nato pa se bodo udarili domačini Poljaki proti Tuniziji.

Kuba je skupinski del tekmovanja igrala v skupini B, ki je na koncu pripadala Brazilcem. Kubanci so se na otvoritveni tekmi v Ljubljani trikratnim svetovnim in olimpijskim prvakom dobro upirali, toda na koncu so jim morali priznati premoč. Skupinski del je Kuba zaključila na tretjem mestu in se prebila v izločilne boje. Na drugi strani so Italijani svoje delo v skupini opravili več kot odlično, vse tri tekme so dobili brez oddanega niza.

Medsebojni obračun teh dveh reprezentanc se je začel precej izenačeno. Zdelo se je, da Kubanci lahko presenetijo aktualne evropske prvake, toda ti so v zaključku niza vzeli stvari v svoje roke in povedli z rezultatom 20:18. Kasneje niso dovolili večjih presenečenj in na tabli so bile številke 25:21. Italijani so si z odlično igro v napadu in močnim blokom zagotovili zmago v prvem nizu.