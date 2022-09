Nič solz. V bazi slovenskih navijačev pričakal konec svetovnega prvenstva

Star je le 20 let, a je tudi eden najbolj perspektivnih mladih igralcev slovenske odbojkarske ekipe, ki je na svetovnem prvenstvu zaključila na odličnem četrtem mestu. In kaj se je zgodilo po polfinalni tekmi? Rok Možič se je brez solz in slabe volje podal v bazo slovenskih navijačev, kjer je ustregel vsem njihovim željam. Ob bučnem aplavzu in čestitkah pa si je v dobri družbi športnih navdušencev ogledal tudi finalno tekmo svetovnega prvenstva.

Ko je vstopil v bazo slovenskih navijačev se je razlegel bučen aplavz. A za koga so se športni navdušenci v Katovicah pognali s stolov in radostno vzklikali? Za koga drugega, kot za našega odličnega odbojkarja Roka Možiča! Ta pa je brez solz in slabe volje zaradi neosvojene medalje na svetovnem prvenstvu ter brez pompa pridružil glasni množici. Od podpisov, selfijev, videov ... potrpežljivo je ustregel vsem željam svojih privržencev. Naša novinarka na terenu Tina Hacler je posnela tudi njegovo zahvalo vsem, ki so njega in celotno slovensko ekipo spremljali in podpirali na njihovem potovanju od slovenskih Stožic do poljskih Katovic. Nato pa ponudil še dodatno presenečenje. Rok Možič si je namreč s preostalimi športnimi navdušenci v "Slovenski hiši" ogledal tudi finalno tekmo svetovnega prvenstva.