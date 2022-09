Slovenska odbojkarska reprezentanca začenja boj za uvrstitev v četrtfinale. Naši fantje se znova borijo z Nemci, ki so jih v skupinskem delu prvenstva premagali s 3:0. Navijači so ponovno napolnili Stožice in skupaj z reprezentanti zapeli slovensko himno. Odbojkarski navdušenci so prepričani, da bo Slovenija ponovno pokazala izredno predstavo in slavila zmago.

Za odbojkarski spektakel, ki je že začel v ljubljanskih Stožicah, so se pred dvorano ogrevali številni slovenski navijači. "Nihče nas ne more premagati," so prepričani navijači. Vzkliki podpore, tolčenje po bobnu in glasno ploskanje za Slovenijo, vse to naše odbojkarje ponovno spremlja v dvorani med bojem z Nemci.

Vzdušje pred Stožicam je bilo izjemno in popolnoma v znamenju Slovenije. Navijači so se pridno zbrali že uro pred tekmo, saj so se tudi oni morali ogreti.

Navijači so se znova izkazali in so skupaj z reprezentanti ponosno zapeli slovensko himno.

Stožice so ponovno preplavile slovenske zastave. Več kot 10.000 grl je skupno v podporo slovenskim reprezentantom dvignilo zastave in odpelo Zdravljico, znova brez glasbene podlage.

Tudi navijači, ki so se nedavno odpravili v nemški Köln, kjer v živo spremljajo tekme naše košarkarske reprezentance na Eurobasketu 2022, niso pozabili na naše odbojkarje.

V slovenski hiši prenosa tekme sicer niso organizirali, a Slovenci so se znašli, zato kar na telefonih spremljajo tekmo odbojkarjev in navijajo za Slovenijo.

icon-expand V Nemčiji tekmo odbojkarjev spremljajo kar na telefonih. FOTO: Matjaž Gantar

V Stožicah smo med navijači srečali tudi nekdanjega priznanega odbojkarskega sodnika Jureta Stegnarja. "Danes sem na tribunah bolj živčen, kot sem bil takrat, ko sem sam sodil na tekmah najvišjega ranga," je povedal.

icon-expand Nekdanji odbojkarski sodnik Jure Stegnar priznava, da je na tribuni bolj živčen, kot je bil na igrišču. FOTO: Tina Hacler