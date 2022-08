Odbojkarji v razprodanih Stožicah stavijo na nov navijaški veter v hrbet

V skupini D so v tem trenutku odprte še vse možnosti za končni vrstni red. Francija je sicer z dvema zmagama na prvem mestu, Slovenija in Nemčija sta na drugem in tretjem mestu, doslej sta bili uspešni po enkrat, Slovenci imajo točko več od Nemcev. Tekma med Slovenijo in Nemčijo bo pred vnovič razprodano Areno Stožice kot zadnja na dnevnem sporedu (v prenosu na POP TV ob 20. uri), pred tem bodo na sporedu srečanja med Brazilijo in Katarjem, Japonsko in Kubo ter Francijo in Kamerunom.

Pričakovati je, da bodo Francozi zanesljivo opravili s Kamerunom, medsebojni dvoboj Slovenije in Nemčije pa bo potem odločal o drugem mestu v skupini. "Še ena težka tekma nas čaka proti dobremu nasprotniku. Spet bomo morali biti pravi. Če bo vzdušje kot proti Franciji, se ne bojim, da ne bi bili," pravi Gregor Ropret , ki je bil navdušen nad vzdušjem, ki so ga pripravili navijači v Stožicah na tekmi s Francijo.

Nemčija je v svojih odbojkarskih začetkih nanizala kar nekaj uspehov, potem pa dolga leta ni bila blizu svetovnega in evropskega vrha. Po združenju vzhodnega in zahodnega bloka Nemčije je odbojkarska izbrana vrsta namreč le dvakrat nastopila na olimpijskih igrah, v Pekingu, kjer je bila 9. in v Londonu, kjer je zasedla 5. mesto. Nemci na svetovnem prvenstvu letos nastopajo petič, najuspešnejši so bili leta 2014 na Poljskem, ko so se veselili bronastega odličja. Zadnji tekmeci Slovenije v skupinskem delu turnirja v Ljubljani so ob tem še štirikrat nastopili v Ligi narodov, a niso vknjižili vidnejšega rezultata.

Slovenija, ki na svetovni lestvici zaseda 10. mesto in Nemčija, ki jo najdemo na 16. mestu v razvrstitvi, sta se v zadnjih letih pomerili osemkrat. Nazadnje ravno v Ligi narodov, v kateri so bili uspešnejši varovanci Poljaka Michala Winiarskega, ki je nemško reprezentanco prevzel iz rok Italijana Andree Gianija, ki je Slovenijo vodil leta 2015, ko se je ta, prav preko Nemčije, uvrstila v svetovno ligo. V medsebojnih obračunih je reprezentanca Nemčije Slovenijo sicer premagala petkrat, naša izbrana vrsta je slavila trikrat.

Selektor Giani je Nemce popeljal do prvega odličja na evropskih prvenstvih, osvojili so ga leta 2017 na Poljskem, ko so v velikem finalu morali priznati premoč Rusiji in so se domov vrnili s srebrom. Trenutno najprodornejši igralec nemške zasedbe je sprejemalec Moritz Karlitzek, ki je za svojo ekipo v Ljubljani dosegel že 27 točk, našim odbojkarjem pa bosta nevarna še izkušeni korektor Christian Fromm in srednji bloker Tobias Krick (v višino meri 210 cm).

Danes so na sporedu še tri druge tekme, Brazilija - Katar (10.50), Japonska - Kuba (13.50) in Francija - Kamerun(17.20), vse tri v prenosih na Kanalu A in VOYO.