Odbojkarska pravljica na POP TV

To, da je slovenska odbojkarska reprezentanca na svetovnem prvenstvu uradno četrta, ne spremeni dejstva, da so fantje zlati za vso Slovenijo. "Takšna povezanost, takšna čustva, takšna energija. In takšna koreografija s tribun," so komentarji športnega sveta med spremljanjem prenosov tekem, ki jih je v veliki meri gostila prav Slovenija. To, kar so dosegli ti fantje, presega okvire športnih rezultatov. Stožice so norele, Slovenija je dihala z njimi. In čeprav se na Poljskem ni izšlo po načrtih, je ekipa zmagovalka v rezultatih gledanosti.

V povprečju si je tekme slovenske reprezentance ogledalo 65 % gledalcev, najbolj gledana tekma pa je bila tekma med Slovenijo in Ukrajino, ki jo je v povprečju gledalo 73 % gledalcev tv vsebin in kar 22,4% Slovencev starih med 18 in 54 let. A slovenske športne sanje se sinoči niso končale. Pred nami so še izločilni boji Eurobasketa, kjer na POP TV stiskamo pesti za slovensko košarkarsko reprezentanco, ki ji z Luko Dončićem in Goranom Dragićem na čelu kaže zelo dobro. Naslednja tekma naše reprezentance je na sporedu v sredo zvečer na POP TV. Začnemo ob 20. uri.