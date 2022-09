Petmesečna Nika, najmlajša navijačica iz Stožic. In ostala druščina, seveda

Petmesečna Nika je v maminem naročju veselo krilila z malimi ročicami in se smejala. Da jakost stoženskega navijaškega kotla zanjo vseeno ne bi bila prevelika, so ji ušeska varovale slušalke, ki so dobro dušile hrup, zato je bila dojenčica popolnoma sproščena in zadovoljna. Držala jo je mama Tjaša , ki je imela oblečen odbojkarski dres, na katerem je pisalo Možič. Rok Možič, slovenski odbojkarski reprezentant, je namreč njen bratranec.

Na VIP-tribuni naletimo na še enega človeka iz sveta odbojke. Njegova zgodba je posebna tudi zato, ker so mu slovenski zdravniki s presaditvijo srca rešili življenje. Jure Stegnar je mednarodni sodnik, ki je deset let sodil svetovno ligo po vsem svetu: "Samo v Avstraliji nisem bil," se nasmehne . Pohvali tokratnega drugega sodnila, Vladimirja Simonovića , ki je v njegovih časih šele začenjal. Danes pa je po njegovem mnenju trenutno eden najboljših na svetu. "Takrat tudi ni bilo VAR-a, torej, kar smo rekli, je bilo, " se spominja.

"Vstopnice za sredino tekmo sem kupil že to sredo. Ob osmih zjutraj sem jih še dobil, ob desetih jih baje ni bilo več. čeprav sploh še ni bilo gotovo, da bo Slovenija danes premagala Nemčijo in zaigrala takrat," pravi Andraž, eden izmed znanih obrazov med odbojkarskimi navijači. Prav tako je bilo slišati, da so si številni odbojkarski navdušenci že kar rezervirali hotele na Poljskem za prihodnji konec tedna, ko bosta na sporedu polfinale in finale odbojkarskega svetovnega prvenstva.

Odbojkarski navdušenci so želeli tudi tokrat po koncu tekme odbojkarje pozdraviti na velikem odru pred dvorano Stožice, vendar so jim po eni uri sporočili, da jih ne bo. Selektor Cretu jim namreč obiska navijačev iz previdnosti ni dovolil, saj so v štabe nekaterih reprezentanc že vdrle covidne okužbe, igralci pa morajo seveda ostati zdravi.