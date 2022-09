Prišli smo do vrhunca: Poljska proti Italiji za zlato medaljo dobila prvi niz

Italija je za vstop v finale potrebovala zmago proti Sloveniji, Poljaki so bili uspešnejši od Brazilcev. V obračunu za tretje mesto, ki se je končal pred kratkim, so Brazilci pokazali, da so zelo dober nasprotnik, Slovenija je zato morala priznati premoč. Trenutno se v finalu v poljskih Katovicah merita dve ekipi, ki bosta storili vse, da iz tega obračuna iztržita zmago. Vzdušje v dvorani je fantastično, tako je glasno, da je za Italijane zagotovo zelo naporno. Toda že takoj na začetku so pokazali, da se poljskim navijačem ne bodo pokorili. Povedli so z rezultatom 2:4. Seveda so Poljaki v nadaljevanju izenačili na 8. točki in kasneje tudi povedli (9:8). Vse skupaj je potrjevalo, da je pred nami zares fantastična tekma. Italijani so z mirnostjo in zbranostjo, vsaj tako se je zdelo, prišli kasneje do vodstva treh točk (16:19). Ko so Poljaki prišli do prve zaključne žoge, je dvorana ponorela, ko so za zmago z blokom ustavili Yurija Romana pa še bolj. Rezultat je bil 25:22.