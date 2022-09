Rok Možič: Brazilci so tretji, mi pa zgodovinsko četrti

"Četrto mesto, ki si ga nihče ne želi. Ampak vesel sem, da smo se danes vsaj borili. Nismo odnehali, Brazilija je igrala zelo dobro, sploh na servisu. V prvem nizu smo imeli lepo igro, potem pa tri serije vrhunskega servisa. Težek poraz, treba pa je priznati, da so bili Brazilci boljši. Težko je bilo v tako kratkem času igrati dve taki tekmi, a to ni izgovor, oboji smo bili malo utrujeni, ampak Brazilci so bili boljši," je svoje občutke po tekmi povzel slovenski organizator igre Gregor Ropret, ki tokrat tekme ni začel v prvi postavi.

Dejan Vinčić je za razliko od tekme proti Italiji, prti Brazilcem igral od prve minute: "Trenutno je razočaranje veliko. Naš cilj je bila kolajna, pa ne katerakoli, ampak zlata. Brazilci so bili danes boljši, začeli smo zelo dobro, držali ritem. A smo izgubili sedem, osem točk zaporedoma, potem se je podrlo, odigrali so fantastično v obrambi in napadu. Žal nam je vsem skupaj, da nismo osvojili medalje, a je, kar je. Tekma je bila v nihanjih, točke so se dobivale v serijah in oni so bili bolj potrpežljivi. Tudi fizično so bili bolje videti kot mi."