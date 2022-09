Ropret: Dobro smo se spočili, mislim, da smo super pripravljeni

Slovensko odbojkarsko reprezentanco v sredo ob 21. uri, prenos na POP TV in VOYO , čaka četrtfinalni obračun z reprezentanco Ukrajine. Le-ta je brez velikega napora na ponedeljkovi tekmi ugnala Nizozemce. Slovenija pa je že v soboto brez večjih težav, že drugič na tem prvenstvu, opravila z Nemci. "Z mislijo smo že pri naslednji tekmi. Odkar smo izvedeli, da bo Ukrajina naš nasprotnik ... poleg tega smo si že ogledali tekmo Ukrajine proti Nizozemski. Res so odigrali fantastično, tako da gre za težkega, težkega nasprotnika. Danes smo že imeli eno video analizo, zvečer pa nas čaka še ena. Tako da strokovni štab res daje vse od sebe, da bomo čimbolj pripravljeni. Je pa res, da načeloma (Ukrajinci) nimajo nekih skritih orožij, igrajo praktično več ali manj v isti postavi. Je pa znano, da ta funkcionira zares dobro, s korektorjem (Vasil Tupči) in Plotnickim. Tako da bo zares težko," je v pogovoru z Maticem Flajšmanom povedal Gregor Ropret , ki se z njihovim korektorjem še posebej dobro pozna in ve, kako nevaren je lahko. Soigralca sta bila namreč v Franciji.

Ropret v nadaljevanju spregovori o njihovi igri. "Ja, veliko smo analizirali svojo igro, predvsem zadnjo tekmo proti Nemčiji. Zavedamo se, da nas od sedaj naprej čakajo takšne tekme, vsi nasprotniki bodo tvegali na začetnem udarcu, naše sprejemalce čaka res težko delo, treba se bo braniti, poskusiti dobiti čim manj direktnih točk, potem pa iz teh težkih situacij, visokih žog igrati zares pametno, brez napak, se dosti ščititi in igrati na protinapade, kot smo že pokazali, da znamo. Če bomo igrali tako tudi proti Ukrajini, mislim, da se nimamo česa bati. Ja, ja absolutno, imeli smo tri dni počitka pred to tekmo, tako da smo se dobro spočili in sedaj že dva dni odtrenirali tisto malo, kar smo še potrebovali. In mislim, da bomo za jutri super pripravljeni. Že od začetka poudarjamo, da je to verjetno celo največji razlog, da igramo tako, kot igramo. To je nekaj nepredstavljivega, fantastičnega in hvala vsakemu navijaču posebej, ki nas pride podpret, to nam zares ogromno pomeni in mislim, da to pokažemo tudi na igrišču."