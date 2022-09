Še zadnjič v Stožicah: Na vrsti je Ukrajina, cilj je polfinale

Ukrajinci so si že zdaj zagotovili zgodovinski uspeh, saj so se prvič v svoji zgodovini z odbojkarsko reprezentanco uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva. Slovenija je favorit in za zdaj na turnirju igra zelo prepričljivo, posledično lahko ljubitelji slovenske odbojke zlahka pozabimo, da je četrtfinale na domačem prvenstvu tudi največji uspeh slovenske reprezentance na svetovnih prvenstvih. Pravzaprav je Slovenija do zdaj zaigrala na zgolj enem svetovnem prvenstvu. Pred zgolj štirimi leti je tekmovanje zaključila na 12. mestu. Torej, zahtevati in pričakovati ne smemo ničesar. Zgolj uživati v novi predstavi slovenskih junakov in upati, da bodo poskrbeli za novo veliko migracijo slovenskih odbojkarskih navijačev, tokrat v poljske Katovice. "Definitivno se zavedamo pomembnosti tekme, tukaj smo, takšno priložnost kot imamo, tega ne smemo pozabiti, moramo ceniti, kje smo, biti hvaležni, da smo se z našo igro in pomočjo navijačev uvrstili do tukaj. Sedaj je potrebno pozabiti vse, kar je bilo v preteklosti, vse, kar smo do sedaj naredili. In se osredotočiti na to, kar nas čaka. To je zelo pomemben četrtfinale, zgodovinska priložnost za nas, in jaz mislim, da jo moramo zagrabiti z obema rokama in tako iti v tekmo," je našemu novinarju Maticu Flajšmanu zaupal Jan Kozamernik .

V nadaljevanju smo se dotaknili zadnjega zmenka, ki ga je imela Slovenija z Ukrajino."Ja, definitivno so v tej ekipi, proti kateri se bomo pomerili, izkušenejši igralci (kot leta 2018), imajo večje vloge v svojih klubih in imajo za seboj že veliko kilometrine. Mislim, da to na takem nivoju naredi zares veliko razliko. Tako da jih bo treba vzeti resno, mislim, da Nizozemci tega niso storili, niso jih vzeli dovolj resno in videli smo, kaj se je zgodilo, kako se je končalo. V to tekmo je zato potrebno iti 100-procentno, kot da igramo s svetovno velesilo. Ker konec koncev, ne glede na to, kdo stoji na nasprotni strani mreže, če ne igraš dobro, te lahko premaga vsak. Tako da jaz mislim, da so oni naredili zares velik korak naprej od takrat, ko smo nazadnje igrali z njimi."

Z Ukrajino so se naši fantje nazadnje pomerili junija 2018 in slavili s 3:2 v nizih. "Takrat smo tudi mi igrali z drugačno zasedbo, tista srebrna liga je bila kot nek poskusen test za mlade igralce, da bi se lahko dokazali, in videli smo, kako je to, ni najlažje, treba se je dokazati. Tako da smo tudi mi naredili veliko enih korakov naprej, naše jedro ekipe je že dolgo časa isto in jaz se veselim tekme, ker mislim, da nam prinaša zares veliko, in vsi bomo šli na polno v to tekmo."

Jan v nadaljevanju še pove, kako so se Slovenci pripravljali na tako pomembno tekmo."Mi smo se na začetku definitivno osredotočali najprej na to, da pozabimo tisto evforično tekmo z Nemci. Ker po takšnih tekmah ti to ostane kar nekaj časa v glavi. Razmišljaš, kako je bilo, poskusiš vse analizirati. To smo naredili takoj v prvem dnevu, poskusili pustiti to tekmo za sabo. Mislim, da nam je to kar dobro uspelo, naredili smo eno dobro videoanalizo, kjer smo pogledali stvari, ki jih moramo izboljšati za naslednjo tekmo. Potem ko smo izvedeli koga imamo, smo vse misli usmerili v to ekipo; in vemo in videli smo, da Ukrajina ni lahka ekipa za igrati z njimi, sploh če jih ne postaviš pod pritisk. Vem, da se bomo 100-procentno pripravili in ne bomo dopuščali nasprotniku, da se razigra, in mislim, da si bomo tako olajšali delo."