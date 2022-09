Šket: Nemci bodo zagotovo bolje pripravljeni, sedaj vedo, kaj jih čaka

V bistvu so naši fantje igrali po pričakovanjih. Po mojem mnenju je bila zanje prva tekma najtežja (proti Kamerunu op. a.), ker jim še ni stekla tista njihova značilna igra. Potem pa so fantje že na drugi tekmi skupinskega dela (proti Franciji op.a.) nivo igre močno dvignili in kljub temu, da so imeli najtežjega nasprotnika, igrali res sproščeno. Na tretji tekmi (proti Nemčiji op. a.) pa smo že lahko videli tisto pravo Slovenijo, ki smo si jo vsi želeli. Fantje so kar leteli po igrišču in temu je bil nato primeren tudi rezultat. Napredek pa je vedno možen, ampak važno je, da fantje iz tekme v tekmo stopnjujejo formo.

Publika igralcem res vlije dodatno energijo, kar se je lahko tudi videlo. Verjemite, da na igrišču najbolje začutiš vzdušje s tribun. Že na tribunah ste lahko začutili moč navijačev, predstavljajte pa si, kako so jo občutili šele fantje na parketu. Dejansko je za našo reprezentanco en velik plus, da igramo doma in da cela Slovenija jasno pokaže, da nas podpira.

Nehvaležno vprašanje: je kdo v slovenski reprezentanci, ki je v vaših očeh do sedaj izstopal?

Mislim, da so vsi, ki so stopili na igrišče, dali od sebe svoj maksimum in prikazali odlične igre, tako da je težko kogarkoli izpostaviti. Mogoče bi omenil Klemna Čebulja, ki je tekmi proti Francozom in Nemcem odigral na res visokem nivoju v vseh elementih, ampak ne bi rad izpostavil le njega, saj so vsi res dali vse od sebe. Fantje so igrali odlično, dve visoki zmagi ter tesen poraz s Francozi so rezultat tega.

Naši fantje se bodo v osmini finala ponovno pomerili z nemško reprezentanco, marsikomu se to zdi nenavadno, kaj pa vam?

Ja, sistem tekmovanja je tak, da vedno obstaja možnost, da se znova srečamo z reprezentanco iz skupinskega dela. Ampak osebno mislim, da nas čaka povsem drugačna tekma, gre za izločilni boj in prostora za napake ni. Nemci bodo zagotovo bolje pripravljeni na nas. Sedaj vedo, kaj jih čaka, in dvomim, da si lahko privoščijo še eno slabo predstavo, kot so si jo na prejšnji tekmi.