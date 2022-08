Slovenci na krilih polne dvorane Stožice s 3:0 odpravili Nemce in potrdili uvrstitev v osmino finala

Po prepričljivi zmagi nad Kamerunom in tesnem porazu proti Franciji so slovenski fantje na tretji in zadnji tekmi skupinskega dela svetovnega prvenstva v odbojki s 3:0 premagali še Nemce in tako potrdili uvrstitev v osmino finala, ki bo na sporedu v soboto ob 17.30. Tekmo si boste seveda lahko v živo ogledali na POP TV in VOYO.

Polna dvorana Stožice je slovenske fante med ogrevanjem bučno pozdravila, nato pa enoglasno in brez tonske spremljave odpela slovensko himno.

Slovenci dominirali v prvem nizu Ob glasnih vzklikih "Mi, Slovenci!" je uvodni servis pripadel reprezentanci Nemčije, ki pa ga ni izkoristila, zato je prva točka pripadla Sloveniji. Nato je žogo v roko za prvi servis domače reprezentance vzel Jan Kozamernik, a tudi Nemci so uspešno odbili prvi napad Slovenije in izenačili na 1:1. Potem pa je udaril Klemen Čebulj, ki je dosegel tri točke zapored in dobro ogrel grla slovenskih navijačev. Nemci našim fantom niso ostali dolžni in so rezultat takoj priklopili na 5:3, a sta imela Tine Urnaut in Dejan Vinčič drugačne načrte in ob 7:3 je bil selektor Nemčije Michal Winiarski prisiljen vzeti prvi time-out. Minuta odmora Nemcem ni pomagala, saj so naši fantje prednost še povečali in ob polovici prvega niza vodili že s 13:6.

Kaj je pred tekmo pravila statistika medsebojnih obračunov? Na osmih dosedanjih obračunih je Nemčija Slovenijo premagala petkrat, naša reprezentanca pa je slavila trikrat. Nazadnje sta se ekipi merili junija lani v ligi narodov, ko je s 3:1 slavila Nemčija.

Nemcem je po dveh tesnih odločitvah uspelo znižati na 13:8, a je zaenkrat najboljši strelec naše reprezentance na prvenstvu Tonček Štern poskrbel za 14. točko Slovenije. Škoda le, ker je nato v veliki želji po asu zapravil servis. Njegovo napako je hitro odpravil Alen Pajenk, ki je z iznajdljivo točko znova odvzel servis Nemcem. Le-te so sicer dostojno branili, a so Slovenci vztrajali pri vodstvu za pet točk. Tega je naposled z asom presekal Julian Zenger, ki je zmanjšal na 17:13. Ko sta točki dosegla Kozamernik in Čebulj, pa je Winiarski ob vnovičnem zaostanku za šest točk vzel še drugo minuto odmora. Tudi ta ni Nemcem kaj prida pomagala. Po neuspešnem challengu Nemčije in izjemni akciji Slovenije, ki jo je zaključil Urnaut, je njihov zaostanek znašal že osem točk (22:14). Osem točk prednosti je hitro postalo devet, kar se je tudi obdržalo do konca prvega niza, ki so ga Slovenci dobili s 25:16.

icon-expand Slovenija - Nemčija FOTO: Damjan Žibert

Drugi niz precej bolj izenačen, a znova v korist Slovenije S servisom ga je otvoril slovenski kapetan Tine Urnaut. Po dveh nekoliko slabših akcijah naših fantov so Nemci povedli z 0:2, prvo točko za Slovenijo je dosegel Čebulj, ki je z odličnim blokom nato tudi izenačil ter še s tretjo zaporedno točko Slovenijo popeljal v vodstvo s 3:2. Nemci so se v drugem nizu Slovencem dobro uprli in izid venomer izenačevali. Za novo prednost Slovenije je nato poskrbel Kozamernik z blokom in asom, ob še eni nemški napaki pa je vodstvo Slovenije prvič v drugem nizu znašalo tri točke (11:8), kar je znova pomenilo minuto odmora na zahtevo nemškega selektorja. In ponovimo znova zgodbo iz prvega niza: time-out Nemcem ni pomagal. Slovenci so vodstvo le še povišali, in sicer na 16:11.

Nemci se letos petič merijo na SP, najboljši rezultat pa so dosegli leta 2014 na Poljskem, ko so se razveselili bronastega odličja.

Po dveh izjemnih žrtvovanjih Šterna in Vinčiča pa je nato žoga žal končala v avtu za 12. točko Nemčije. Ob rezultatu 17:12 je prvič na igrišče stopil Gregor Ropret, ki je sicer izjemno servisiral, a so Nemci nekako le potisnili žogo v slovensko polje. A tudi Nemci so grešili, ob predolgi žogi Moritza Reicherta in novem neuspešnem challengu Nemčije se je vodstvo Slovenije povišalo že na 19:13. Winiarski je zato še drugič v drugem nizu zahteval time-out, a takoj v prvi akciji po njem so Nemci znova žogo spravili v avt. Nato pa so slednji prisilili Slovence v dve napaki in time-out je tokrat vzel naš selektor Gheorghe Cretu. Po njem so bolje v napad krenili Nemci in zaostanek znižali le za točko (21:19). A kaj, ko se Pajenk in Čebulj s tem nista strinjala in Sloveniji priigrala vodstvo s 23:20. 24. točko je prav tako dosegel Čebulj, nato pa so se Nemci vrnili v igro in zmanjšali na 24:22, zaradi česar je Cretu znova posegel po minuti odmora, po kateri je Tonček Štern poskrbel za vodstvo z 2:0 v nizih.

icon-expand Slovenija - Nemčija FOTO: Damjan Žibert

V tretjem nizu Nemci povsem nebogljeni Tudi v tretjem nizu je prva točka pripadla Nemcem, a so takole po vrsti: Štern, Pajenk, Kozamernik, Čebulj in Urnaut poskrbeli za preobrat in vodstvo s 5:1. Zelo hitro je Winiarski izkoristil minuto odmora in sedaj že vemo, kaj sledi, kajne? Najprej Štern, nato pa še as Kozamernika in vodstvo Slovenije s 7:1. Nemci so sprva zmanjšali na 8:4, a se jim naši fantje niso dovolili približati in so znova vzpostavili razliko šestih točk (12:6). Ko se je prednost po iznajdljivi točki Čebulja spremenila v sedem točk (14:7), pa je Winiarski še drugič v tretjem nizu vzel minuto odmora. Kaj se zgodi po nemški minuti odmora? Slovenci povečajo prednost. In res so jo na 17:8, pri čemer je osebno statistiko najbolj pridno polnil Klemen Čebulj. Tako velike prednosti reprezentanca, kot je naša, ne izpušča iz rok; in res je ni. Ob vodstvu z 22:14 se je Cretu odločil, da priložnost ponudi še Roku Možiču. Nemcem so se tresle roke in ob 24:17 je nemški servis končal v mreži, Slovenija pa se je lahko razveselila prepričljive zmage s 3:0 in uvrstitve v osmino finala (na pol) domačega svetovnega prvenstva.

icon-link Statistika tekme Slovenija - Nemčija FOTO: Sofascore.com

"Zadovoljen sem z načinom, kako so se borili. Zagotovo bi rad videl več, ampak to prihaja iz tekme v tekmo. Na to vzdušje v dvorani sem čakal!" je takoj po prepričljivi zmagi dejal selektor Slovenije Gheorghe Cretu.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

