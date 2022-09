Slovenci pred najpomembnejšo tekmo na SP, popravnega izpita ni

Slovenski odbojkarji skupinski del svetovnega prvenstva zaključili na drugem mestu, za Francijo. Varovanci selektorja Georgeja Cretuja so premagali Kamerun in Nemčijo, izgubili so proti Franciji. Drugo mesto jim je v osmini finala prineslo tekmeca iz skupine, Nemčijo. Slovenski reprezentanti zatrjujejo, da je prva tekma proti Nemčiji "arhivirana" in pozabljena, saj se zavedajo, da jih čaka drugačen dvoboj. Bodo pa njihov sedmi igralec kot na vseh tekmah šampionata do sedaj razprodane Stožice, prav navijači bodo tista pomembni element, ki jim bi moral z energijo pomagati do preboja med najboljših osem reprezentanc na svetu.

"Za nas je vsaka tekma finale. Ne glede na istega nasprotnika, nič še nismo naredili in v to tekmo moramo iti s polno paro. Iz prve tekme z Nemčijo lahko vzamemo veliko pozitivnih stvari, osredotočamo se na našo igro in če bomo igrali kot smo, ne bodo imeli šans. Navijači dihajo z nami, to nas ponese in letimo po igrišču, res je fenomenalno," se dobro zaveda pomembnosti in uživanja ob tem Jan Kozamernik.