Slovenci pred vnovičnim zmenkom z Nemci: Veselimo se polnih Stožic

Slovenski odbojkarji so z zmagama nad Kamerunom in Nemčijo s 3:0 ter s porazom proti Franciji z 2:3 zaključili skupinski del tekmovanja ter se v izločilne boje kot eni od dvojih organizatorjev podajajo kot drugi nosilci. Razvrstitev po prvem delu svetovnega prvenstva našim fantom za tekmece v osmini finala prinaša Nemce, ki so v skupini osvojili tretje mesto ter uvodni del mondiala zaključili na 15. mestu.

Poljska se bo kot prva nosilka pomerila s Tunizijo, spremljali bomo še obračune Italije in Kube, Srbije in Argentine, Brazilije in Irana ter Francije in Japonske. Nizozemci se bodo v boj za četrtfinale podali z Ukrajino, ZDA pa bodo igrale proti Turčiji, ki se je prvič uvrstila v izločilne boje.

Od nadaljnjega tekmovanja se poslavljajo Kanada, Mehika, Egipt, Portoriko, Bolgarija, Katar, Kamerun in Kitajska.