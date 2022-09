Slovenci v Katovice preko Ukrajine, navijači tja z njihovim letalom

Kavarnica v novem terminalu na brniškem letališču se je v jutranjih urah ovila v slovenske barve. Ob skodelicah kave so namreč sedeli navijači in razglabljali o športno pestrem koncu tedna, ki je pred njimi. Čakali so letalo, ki jih bo odpeljalo proti Poljski.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Jure je za mizo sedel s klobučkom v barvah slovenske zastave. Pred letom dni se je prav tako odpravil v Katovice, ki so septembra 2021 gostile zaključne boje evropskega prvenstva v odbojki. Takrat je šel samo na finalno tekmo, letos pa se je odločil še za polfinale. "Ekipni šport, našim gre odlično, pa še druženje navijačev," povzame svojo odločitev za odhod proti vzhodu Evrope. Tokrat Poljaki ne gostijo evropskega prvenstva, ampak svetovno. Slovencem je uspel zgodovinski preboj v polfinale, kamor so poleteli tudi na krilih navijačev v razprodani ljubljanski dvorani Stožice, ki je gostila predhodne tekme. Jasmina potuje s prijateljico. Njena ljubezen do odbojke se je rodila leta 2019, ko je stoženski navijaški kotel prvič zavrel. Takrat je po vstopnice na bencinsko črpalko za odločilno tekmo stekla zvečer kar v pižami, preden so nemudoma pošle. Slovenija se je nato uvrstila v finale EP v Parizu in odšla je tudi tja. "In takrat se je rodila športna tradicija," se smeji. Rezervirano ima med drugim tudi pot v Berlin, kjer se prav te dni na parketu odlično borijo tudi naši košarkarji. Izbrala si je aranžma z odhodom v petek in vrnitvijo v ponedeljek, tako prepričana je, da bo Slovenija zaigrala v finalu. "Seveda, po dve zlati kolajni gremo. Po eno ta, po drugo pa prihodnji konec tedna," je odločna. Priznava sicer, da bo današnja odbojkarska tekma vse prej kot lahka. Nasproti nam namreč stoji reprezentanca, ki nas je lani stala naslova evropskih prvakov. "Z Italijani bo absolutno težka tekma, imajo res dobrega Alessandra Michieletta, ampak res upam, da se bodo naši fantje tako zbrali, da bodo tokrat zmagali," razmišlja. "Iste nasprotnike imamo, ampak danes jih pa bomo," v en glas pravi družba za sosednjo mizo. David, Drago in Dani so prijatelji, ki prihajajo iz okolice Ptuja. Tudi oni so bili v Katovicah že lani. Čeprav domov niso prinesli zlata, vseeno niso bili preveč razočarani. "Samo da se pokažeta volja in borbenost, tudi če se na koncu izgubi," poudarjajo. Aljaž bo na tovrstnih velikih tekmovanjih prvič. Skupaj s prijateljema se je odločil, da bodo fantje na športni izlet vzeli svoje otroke. Ker je v letališki kavarnici vse večja gneča, s mizo delijo z Barbaro, ki tokrat potuje sama in je redna gostja na tribunah. Tudi na tistih čez lužo, in tako je v ZDA že večkrat stiskala pesti na tekmah lige NBA, kjer igrata tudi slovenska košarkarska zvezdnika Goran Dragić in Luka Dončić. Marjana potuje s Katarino. Sicer je učiteljica fizike na ljubljanski gimnaziji Bežigrad. Pesti bo stiskala še posebej močno, saj enega izmed odbojkarjev osebno pozna. Jan Kozamernik je bil namreč njen učenec. Zanj ima same pohvalne besede. "Ko smo pisali test, je bil na pripravah. Vprašal je, kdaj je popravljalni. Čeprav se je vrnil šele dan prej, je prišel in pisal, vse je znal," se spominja bistrega fanta iz šolskih klopi. "Pa niti ni bil v športnem razredu, nobenih privilegijev ni imel," dodaja.

icon-expand Med potniki sta bila tudi oče in mati Tineta Urnauta. FOTO: Luka Kotnik

Med potniki sta še dva, ki bosta na tribuni še bolj nemirna kot ostali navijači. Starša kapetana Tineta Urnauta. Včeraj jima je poslal glasovno sporočilo: "Dejal je, da se super počuti in komaj čaka, da bodo igrali," povzame njegova mama. Naše odbojkarje najprej danes zvečer torej čaka polfinalna tekma z Italijo. Na sporedu bo ob 21.00, ob 18.00 pa se bodo gostitelji Poljaki pomerili z zvezdniškimi Brazilci. "V vsakem primeru so si Poljaki verjetno preračunali, kaj je zanje ugodnejši termin," meni predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret. Večerni termin sicer pomeni manj počitka pred nedeljo, ko bosta na vrsti obračuna za 1. in 3. mesto. Toda Ropret vseeno dodaja, da so naši odbojkarji večernega termina vajeni, saj so se tudi v Stožicah borili ob takih urah. "Ta termin nam očitno ustreza," spomni na niz slovenskih zmag.

icon-expand Metod Ropret FOTO: Luka Kotnik