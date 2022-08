Slovenija tudi v osmini finala SP z Nemčijo

Slovenski odbojkarji so z zmagama nad Kamerunom in Nemčijo s 3:0 ter s porazom proti Franciji z 2:3 zaključili skupinski del tekmovanja ter se v izločilne boje kot eni od organizatorjev podajajo kot drugi nosilci. Razvrstitev po prvem delu svetovnega prvenstva našim fantom za tekmece v osmini finala prinaša Nemce, ki so v skupini osvojili tretje mesto ter uvodni del SP zaključili na 15. mestu.

Slovenci so v skupini D zasedli drugo mesto, za Francozi, sedaj pa je jasno, kdo bo njihov tekmec v osmini finala. To je Nemčija, ki je bila na SP v isti skupini kot Slovenija, kjer je zasedla tretje mesto in se uvrstila v izločilne boje. Medsebojna tekma v skupinskem delu je v razprodanih Stožicah zanesljivo pripadla Slovencem s 3:0 v nizih. Slovenska tekma bo v soboto ob 17.30 v ljubljanski dvorani Stožice, ki je skorajda že razprodana.

Podatek mora potrditi še FIVB (Mednarodna odbojkarska zveza), sicer so znani vsi potniki v osmino finala. V izločilne boje so se uvrstile prvi dve reprezentanci iz vsake predtekmovalne skupine, ter še štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe.

Zmagovalke skupin so bile reprezentance Srbije, Brazilije, Poljske, Francije, Nizozemske in Italije, drugouvrščene ekipe so bile Ukrajina, Japonska, ZDA, Slovenija, Turčija in Iran, najboljše štiri tretjeuvrščene reprezentance pa Kuba, Argentina, Nemčija in Tunizija. Tretji so bili tudi Kanadčani in Mehičani, a so ostali brez izločilnih bojev.

Poljska se bo kot prva nosilka v osmini finala pomerila s Tunizijo, sledijo še dvoboji Italije in Kube, Srbije in Argentine, Brazilije in Irana ter Francije in Japonske. Nizozemci se bodo v boj za četrtfinale podali z Ukrajino, ZDA pa bodo igrale proti Turčiji, ki se je prvič uvrstila v izločilne boje.

Od nadaljnjega tekmovanja se poslavljajo Kanada, Mehika, Egipt, Portoriko, Bolgarija, Katar, Kamerun in Kitajska