Slovenski navijači nestrpno čakajo, da Poljaki 'sprostijo' vstopnice

Telefoni že od jutra zvonijo tako na Odbojkarski zvezi Slovenije kot na turistični agenciji, ki je pripravila navijaški potovalni aranžma na Poljsko. Kako priti na zaključne obračune svetovnega prvenstva, je vprašanje, ki ga ljubitelji odbojke pošiljajo tudi v naše uredništvo. "Ni odvisno od nas," poudarjajo pristojni. Poljski organizatorji so namreč – vsaj za zdaj – precej omejili število vstopnic, ki bodo na voljo Slovencem. Več bo jasno, ko bo dokončno znano, ali so se tudi oni uvrstili v nadaljevanje tekmovanja.

icon-expand Dvorana v Katovicah. Odbojka je za Poljake religija. FOTO: Shutterstock

Slovenski in italijanski odbojkarji, ki so se uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva, so v Katovice že odpotovali danes popoldne s čarterskim letom z letališča Jožeta Pučnika. Radi bi jim sledili tudi številni navijači, ki so jih zadnjih 10 dni v razprodanih Stožicah zvesto spodbujali, a za nedvoumne odgovore bodo morali potrpeti še nekaj ur. Oziroma do jutra. Šele takrat bo namreč jasno, katere štiri reprezentance se bodo pomerile in kdaj. Pa tudi, koliko vstopnic bo nazadnje namenjenih slovenskim navijačem.

Pri odbojki denimo ni nogometnega modela, da bi navijačem gostujočega kluba avtomatično pripadlo 10 odstotkov vseh vstopnic, ki so na voljo za tekmo. Slovenija jih ima tako za zdaj zagotovljenih le peščico. Tudi slovenski odbojkarji so dobili le 25 vstopnic, ki jih bodo lahko razdelili svojim najožjim družinskim članom. Za organizacijo poti je še dovolj časa Vstopnice, ki jih bo za ogled tekem na Poljskem v okviru kvote Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) prejela Odbojkarska zveza Slovenije (OZS), bodo navijačem na voljo le v okviru aranžmajev turistične agencije Palma. Ta je namreč uradna agencija odbojkarske zveze in podobno kot lani, ko so slovenski navijači na Poljsko potovali na evropsko prvenstvo, so pripravili dvodnevni program s čarterskim poletom iz Ljubljane v Katovice.

Odhod z Brnika bo v soboto dopoldne, vračalo pa se bo v noči z nedelje na ponedeljek, po končani finalni tekmi. "Predvsem bi poudarila, da se tudi letos srečujemo z omejitvami, ki nam jih postavlja poljski organizator. Nepričakovano imamo namreč zelo omejen kontingent vstopnic, zato so tudi razpoložljiva mesta zelo omejena," je Palmina Nena Kraševec pojasnila, zakaj je (vsaj za zdaj) govora o enem samem navijaškem letalu. "Čakamo današnjo četrtfinalno tekmo Poljska : ZDA, in potem upamo, da se nam bodo vstopnice jutri še dodelile," je pojasnila za 24ur.com. "Res se trudimo, ampak Poljaki nam za zdaj niti ne odgovarjajo, saj se čaka ta večerna tekma," dodaja. Ob tem zagotavlja, da bo tudi v petek vseeno še dovolj časa za operativno ureditev potovanja. "Naš klicni center tako in tako dela vsak dan do 19. ure, po potrebi pa bodo delovni čas jutri seveda podaljšali," obljublja. "Jutri zjutraj bo podana tudi informacija, če se bodo morda dodajali še kakšni novi potovalni programi," napoveduje. V Katovicah bodo sicer pripravili tudi navijaško druženje v t. i. Slovenski hiši.

Septembra 2017 so slovenske turistične agencije prav tako čez noč organizirale pot v Istanbul, ko je postalo jasno, da bodo šli naši košarkarji do konca. Takrat je nastal problem tudi zato, ker je bil vstop v Turčijo mogoč zgolj s potnim listom, zato so morali številni navijači vmes še na celjsko upravno enoto, kjer so jim izdali dokument po hitrem postopku. Slovenski državljani pa na Poljsko lahko pridejo z običajno osebno izkaznico, zato ne bo dodatnih birokratskih zapletov.

icon-expand Slovenski odbojkarji so Ukrajince v četrtfinalu premagali v razprodanih Stožicah. FOTO: Luka Kotnik