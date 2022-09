Slovenija se bori za medaljo. Brazilci so povedli 1:0*

Brazilci so po sobotnem porazu proti domači Poljski (3:2) sicer imeli na voljo za počitek nekaj ur več, ampak to pravzaprav ne bo odločilen dejavnik. Od fizične utrujenosti bo veliko bolj ključna psihološka "rehabilitacija". Obe reprezentanci sta seveda sanjali o zlati medalji, Brazilija o svoji četrti, Slovenija o prvi, a te sanje so zdaj preteklost.

Dober začetek, slab konec prvega niza

Slovenija je tekmo proti Braziliji začela veliko bolje od sobotne proti Italiji. Edina razlika v prvi postavi v primerjavi s polfinalu je bila prisotnost Dejana VInčića na položaju organizatorja igre. Poleg njega so od prve minute na parket stopili še Alen Pajenk, Klemen Čebulj, Tine Urnaut, Jan Kozamernik in Tonček Štern, libero pa je pričakovano bil Jani Kovačič. Recept je bil pravi, kar je bilo jasno po vodstvu Slovenije 10:8. Kmalu je po odlični obrambi Slovenije bilo že 12:8. Kljub dobri igri Slovenije so Brazilci odgovorili in kmalu vodili 18:15. V igro je namesto Šterna vstopil Rok Možič, ki pa poteka prvega niza ni uspel spremeniti.

Drugi niz

Slovenci so z dobro igro nadaljevali tudi v drugem nizu in začetek je znova bil izenačen (10:10). Brazilci so se oddaljili na 13:10 in znova je kakovost Brazilije, ki je nastopila v zadnjih šestih finalih svetovnih prvenstev, bila odločilna. Slovence so vztrajno držali na varni razdalji.