Solze čustvenega Cretuja izdale vse: To je bilo zame darilo

Sloveniji ni uspelo. Tudi na tekmi proti Braziliji za četrto mesto so naši odbojkarji izgubili (3:1). A iz Katovic se kljub temu vračajo z največjim uspehom slovenske odbojke v zgodovini svetovnih prvenstev. Fantje so po tekmi razumljivo bili izčrpani in zelo čustveni, navadno zelo rezervirani selektor George Cretu pa je s solzami v očeh spregovoril o občutkih, ki jih je ta reprezentanca v zadnjem mesecu zbudila v njemu.

"To je bilo zame darilo. Jaz sem res srečen za to priložnost s temi fanti. Fantje morajo nadaljevati z borbo in uživati. Morajo verjeti v svoje sanje in olimpijske igre. Vse je mogoče in celotna Slovenija je z njimi," je s solzami v očeh, mirno in počasi po tekmi dejal Romun George Cretu, ki je po tem prvenstvu vsaj malo, mogoče simbolično postal tudi Slovenec. Njegovi varovanci so njegovim navodilom vestno sledili, a na koncu je odločila kakovost reprezentanc, ki so na tej ravni zelo domače. Na vprašanje Nataše Gavranić, če je že pomislil, ali bo nadaljeval na klopi slovenske reprezentance, pa: "Resnično nisem še imel časa razmišljati o tem."

icon-expand Vedno čustveni George Cretu FOTO: Luka Kotnik

Tine Urnaut je bil razumljivo razočaran: "Treba jim je čestitati. Imajo enega najboljših korektorjev na svetu (Wallace de Souza), on je naredil razliko. V tem trenutku je prisotna jeza in razočaranje." Kljub temu se zaveda veličine uspeha te reprezentance: "Če bi nam to nekdo rekel pred svetovnim prvenstvom bi bili zadovoljni. To je najboljši rezultat v zgodovini slovenske odbojke."