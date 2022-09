Spodek poka po šivih, Brazilci bodo poskušali Poljakom preprečiti vstop v finale

Dvorana Spodek v poljskih Katovicah je dobre pol ure pred pričetkom polfinalnega obračuna skoraj polna do zadnjega kotička. Nekje okoli 11.500- glava množica bo spodbujala svoje odbojkarje, da se uvrstijo v finale svetovnega prvenstva, tistega, ki smo ga gostili tudi Slovenci. Poljaki imajo to, če temu lahko tako rečemo, srečo, da bodo imeli na tribunah glasno podporo. Razumljivo Brazilcev ni opaziti. Torej prvi odbojkarski spektakel bo zagotovo tekma, ki bi si jo želel ogledati vsak odbojkarski privrženec. Poljaki so zagotovo še posebej motivirani, kajti lani smo jim Slovenci preprečili vstop v finale evropskega prvenstva, ko smo jih pred razgreto množico poljskih navijačev premagali v zares težki tekmi.

Poljaki so tako kot se od njih tudi pričakuje v tekmo vstopili precej bolj agresivno in povedli z rezultatom 5:3. Vzdušje v dvorani je zares neverjetno, Poljaki pa letijo na krilih svojih navijačev. Da bo tekma zelo zahtevna za oba nasprotnika, je bilo jasno takoj, ko smo izvedeli, katera dva nasprotnika se bosta pomerila med seboj. Brazilija je z dobro igro v nadaljevanju povedla, rezultat je kazal 12:15 in kasneje tudi 14:18. Brazilci so z odlično igro, predvsem v napadu, hiteli k zmagi v prvem nizu. Flavio je priboril 23. točko, toda Poljaki so se nekoliko približali (21:23).