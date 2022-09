Stožice že pripravljene: Slovenci pred najpomembnejšo tekmo na SP

Pred nami je prvi obračun osmine finala letošnjega SP v odbojki. Za četrtfinalno vstopnico se bosta pomerili Slovenija in Nemčija, ki sta se srečali že na zadnji tekmi skupinskega dela, na kateri so naši fantje prepričljivo slavili s 3:0 v nizih. Varovanci Gheorgheja Cretuja bodo tako želeli ponoviti torkov uspeh, četa Michala Winiarskega pa se bo želela maščevati. Tekmo lahko v živo gledate na POP TV in VOYO, s studijskim delom začnemo ob 17.00.

Ljubitelji odbojke, ponovno pozdravljeni! Pred nami je obračun Slovenije in Nemčije. Ja, zgodba se ponavlja. Naši fantje so bili na tekmi skupinskega dela prepričljivo boljši. Rezultat je bil 3:0. Toda tokrat je drugače, popravnega izpita več ni.

"Mislim, da ne smemo razmišljati o tem, kaj se je že dogajalo, ampak moramo tekmo začeti na enak način, kot smo prvo, ob tem pa še izboljšati določene malenkosti. Še so bile namreč stvari, ki jih nismo izvajali dovolj dobro in ne povsem tako, kot smo bili dogovorjeni. Osmino finala moramo vzeti kot povsem novo srečanje, pozabiti moramo na vse, kar se je dogajalo v torek, in še enkrat premagati Nemčijo," je prepričan Klemen Čebulj.

Na obračunu skupinskega dela sta bila s po 15 točkami najuspešnejša strelca Slovenije Tonček Štern in Klemen Čebulj, pri Nemcih pa jih je največ dosegel Linus Weber in sicer osem. Slovenci so bili boljši v vseh statističnih pogledih, razen pri sprejemu, v katerem so bili boljši Nemci.

Kot prvi so na ogrevanje prišli Nemci, ki so se v popolni tišini začeli raztezati, ko pa so v dvorano vstopili naši fantje, so Stožice prvič danes oživele. Nekaj reprezentanov je kot vselej ogrevanje začelo z nogometnim žongliranjem, nato pa so sledile raztezne vaje in aktivacija mišic. Sledila je predstavitev vseh odbojkarjev, med katero so dlani in grla ogrevali predvsem slovenski navijači.

Slovenski odbojkarji so skupinski del svetovnega prvenstva zaključili na drugem mestu, za Francijo. Varovanci selektorja Georgheja Cretuja so premagali Kamerun in Nemčijo, izgubili so proti Franciji. Drugo mesto jim je v osmini finala prineslo tekmeca iz skupine, Nemčijo. Slovenski reprezentanti zatrjujejo, da je prva tekma proti Nemčiji "arhivirana" in pozabljena, saj se zavedajo, da jih čaka drugačen dvoboj. Bodo pa njihov sedmi igralec kot na vseh tekmah šampionata do sedaj razprodane Stožice, prav navijači bodo tisti pomembni element, ki jim bo moral z energijo pomagati do preboja med najboljših osem reprezentanc na svetu.

"Za nas je vsaka tekma finale. Ne glede na istega nasprotnika, nič še nismo naredili in v to tekmo moramo iti s polno paro. Iz prve tekme z Nemčijo lahko vzamemo veliko pozitivnih stvari, osredotočamo se na našo igro, in če bomo igrali, kot smo, ne bodo imeli 'šans'. Navijači dihajo z nami, to nas ponese in letimo po igrišču, res je fenomenalno," se dobro zaveda pomembnosti in uživanja ob tem Jan Kozamernik.

V osmini finala je na sporedu osem tekem v Sloveniji in na Poljskem, kjer tudi poteka SP. Poljska se bo pomerila s Tunizijo, videli bomo še dvoboje Italije in Kube, ZDA in Turčije, Srbije in Argentine, Brazilije in Irana, Francije in Japonske ter Nizozemske in Ukrajine. Zmagovalec slednjega para bo tudi nasprotniko bodisi slovenije bodisi Nemčije v sredinem četrtfinalu, ki ga bo prav tako gostila dvorana Stožice.