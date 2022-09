Tymofii Poluian: Zagotovo bo veliko pritiska, toda tistega dobrega

Uvrstili ste se v četrtfinale svetovnega prvenstva, kaj lahko rečete?

Seveda smo zelo zadovoljni, atmosfera je v reprezentanci dobra, vse se je izteklo po načrtih, ki smo si jih zadali. Mislim, da smo se prvič v zgodovini uvrstili med osem najboljših reprezentanc na svetovnem prvenstvu. To je zares neverjetno. Ta zmaga je za našo državo, tako lahko nekaj naredimo, tako lahko pomagamo.

Kako bi ocenili današnjo tekmo? Vse se je zdelo tako enostavno ...

Mogoče se je tekma zdela lahka, če si stal ob robu igrišča. Zares smo se dobro pripravili in dobro smo opravili, zares dobro smo naredili to nalogo. Pričakovali smo, da bo tekma za nas zelo težka, ker je Nizozemska zelo močna, dobra ekipa. V skupinskem delu so igrali zelo dobro, premagali so vse nasprotnike in osvojili prvo mesto, zato smo pričakovali zelo težko tekmo. Čeprav se morda ni zdelo tako, je bilo psihološko zelo naporno. Toda dobro smo odigrali in zato gremo naprej.

Ste presenečeni nad nivojem igre, ki ste ga danes pokazali?

Pokazali smo zares dobro predstavo, zelo dobro. Mogoče smo nad tem zares presenečeni, toda takšni moramo biti.

Je to prvenstvo za vas nekaj več kot samo odbojka, kot samo šport?

Seveda, mi najprej predstavljamo našo državo, ljudem želimo vliti upanje, saj jim vsaka nova zmaga vlije dodatne moči, pogum, veselje.

Tukaj imate veliko navijačev, morda veste, od kod so prišli?

Imamo veliko podpornikov tukaj, res je, navijajo za nas. To je zelo pomembno, ker nam to pomaga pri naši igri. Ne vem, od kod so vse prišli, toda važno je, da nas podpirajo, da nas spremljajo. Da smo tudi zaradi tega boljši.

Kje ste se pripravljali na prvenstvo?

Našo pot na to svetovno prvenstvo smo začeli v Estoniji, nato smo odšli v Latvijo in kasneje, 14 dni pred začetkom, na Poljsko. Vse te države so nam dale možnost, da se dobro pripravimo.

Kako ste se počutili, ko ste izvedeli, da boste zamenjali Rusijo?

Zelo smo veseli, da smo se namesto Rusije lahko udeležili tega prvenstva, toda veste, kakšno ceno plačujemo za to, kakšen je davek tega. Sedaj smo tukaj in poskušamo dati zares vse od sebe, da zares pokažemo, da to delamo za Ukrajince in našo državo.

Ali se bo v Ukrajini igralo odbojkarsko prvenstvo?

Ja, nekateri fantje iz reprezentance bodo prihodnje leto igrali ligo v Ukrajini. Zaenkrat še iščejo rešitev, kako bodo to izpeljali, da bi bila odbojka v Ukrajini še vedno živa, tudi v teh težkih časih. Imajo že nekakšen načrt, tako da bodo zagotovo igrali, toda zaenkrat vseh potrebnih informacij še ni.

Ali ljudje v Ukrajini lahko spremljajo vaše tekme?

Ja, ljudje v Ukrajini lahko spremljajo naše tekme, mislim, da je nekaj TV kanalov, ki to prenašajo, drugače pa so razni streami na internetu.

Sedaj se boste pomerili proti Sloveniji in njihovim navijačem, kaj pričakujete?

Kaj se bo zgodilo, nihče ne ve. Ja, poznamo vaše neverjetne navijače, da je dvorana polna in vzdušje prečudovito. Atmosfera je neverjetna. Vsi navijajo, toda mi smo že doživeli takšno izkušnjo, ko smo na Poljskem igrali pred polno dvorano Poljakov. S tem se bomo poskušali dobro spopasti. Bomo videli, kaj lahko naredimo.

Čutite kaj pritiska?

Zagotovo bo veliko pritiska, toda tistega dobrega. Vaši navijači so zares prijazni, navijajo in spodbujajo vsakogar. Navijajo za odbojko in mi bomo poskušali prikazati zares dobro.