Urnaut: Od naše izjemne publike se želimo posloviti z (novo) zmago

Slovenski odbojkarji so na dobri poti, da se še četrtič v zadnjih sedmih letih uvrstijo v zaključne boje za odličja na velikih tekmovanjih. To jim je torej že uspelo v letih 2015, 2019 in 2021, ko so na evropskih prvenstvih prišli do srebrne medalje. Izjemna generacija, ki ji v vlogi kapetana poveljuje prekaljeni sprejemalec Tine Urnaut, še ni rekla zadnje besede. Velika želja te neverjetne druščine so Olimpijske igre v Parizu, a za to bo treba (najprej) preskočiti četrtfinalno oviro.

Slovenska moška odbojkarska izbrana vrsta misli zelo resno. Po tem, ko so sredi tedna zlahka opravili z nemško reprezentanco v predtekmovalnem delu letošnjega svetovnega prvenstva, je sledil še obračun osmine finala z istim tekmecem, ki pa se je tokrat izkazal za precej bolj trdoživega. Kapetan Tine Urnaut je že pred sobotno vročico v Stožicah opozarjal, da bodo Nemci tokratnemu izzivu pristopili povsem drugače - v svojem slogu z ogromno discipline v igri in z željo, da se trikratnim evropskim podprvakom oddolžijo za torkovo učno uro odbojke. "Tekme na izločanje nikoli niso enostavne. Nemci so pokazali odlično igro, mi pa smo jim to omogočili že na začetku tekme z nekaj podarjenimi točkami. Moramo se zavedati, da gre za tekmovanje najvišje kakovostne ravni in da prostora za napake v zaključnih bojih ni. Ne glede na to, da smo med bolj izkušenimi reprezentancami na mundialu, smo tudi sami začutili določen pritisk, ki pa nas ni oviral, da v nadaljevanju dvoboja prikažemo dobro odbojko," je uvodoma dejal 34-letni Korošec. Tine si želi, da bi s soigralci v največji možmi meri izkoristil naslednjih nekaj prostih dni za čim boljšo regeneracijo in pripravo za četrtfinalnega tekmeca, ki bo zahtevnejši od predhodnega. "Tega se še kako dobro zavedamo. Kdorkoli se bo znašel na drugi strani mreže, bo želel premagati gostitelja prvenstva. Naša glavna naloga bo dodobra analizirati napake, ki jih ni bilo malo, in na podlagi tega skovati pravšnji načrt za četrtfinale. Ko je žoga v naši posesti, mora biti glavna naloga ta, da jo spremenimo v točko. Verjamem, da lahko še izboljšamo našo igro," je prepričan dolgoletni slovenski reprezentant, ki ima za zaključek le še eno veliko željo: "Od naših izjemnih navijačev se želimo posloviti z novo zmago. To bi bila češnja na vrhu torte po vsem dogajanju in podpori, ki smo je bili deležni na vsakem koraku v minulih dneh."