Urnaut: To je najpomembnejša zmaga v zgodovini slovenske odbojke

A pozabili so, da se bo nekaj vprašalo tudi moštvo na nasprotni strani mreže, ki je v poznem sredinem večeru pokazalo, zakaj se je povsem zasluženo znašlo med osmimi najboljšimi reprezentancami na svetu. Ukrajinci so predvsem v prvem nizu prikazali izjemno odbojko, igro, ki ji naša reprezentanca v kriznih trenutkih ni bila kos. Toda v nadaljevanju četrtfinalnega obračuna so znova do izraza prišle vse prednosti te sijajne generacije slovenskih odbojkarjev, s katerimi so v preteklem desetletju premagovali vsaj na papirju močnejše reprezentance. Z raznovrstnostjo v igri, igralsko širino in nepopustljivostjo so izbranci selektorja Gheorgheja Cretuja preobrnili potek dogodkov na igrišču in z izdatno podporo izjemnih navijačev prišli do tako želenega polfinala ter edinstvene priložnosti, da si še četrtič v zadnjih sedmih letih okrog svojega vratu nadenejo kos žlahtne kovine.

Slovenski odbojkarji so med letoma 2015 in 2021 kar trikrat zaigrali v velikem finalu evropskih prvenstev in bili predvsem v lanskem finalu proti zahodni sosedi Italiji zelo blizu veličastnega uspeha. Predhodna finalna obračuna s Francijo v Bolgariji (2015) in Srbijo v Parizu (2019) pa sta se končala s prepričljivima zmagama naših tekmecev. Tokrat gre za svetovno prvenstvo, nedvomno stopničko višje, saj bomo v Katovicah na delu spremljali eno od južnoameriških reprezentanc (danes se bodo v poljskih Glivicah v preostalih četrtfinalnih dvobojih srečale izbrane vrste Brazilije in Argentine ter domačinke Poljske in Združenih držav Amerike, op. p.) in v primeru zmage nad eno od gostiteljic turnirja tudi reprezentanco Združenih držav Amerike.

Kako zahtevna je bila tekma proti Ukrajincem, je najbolje povzel dolgoletni kapetan Tine Urnaut, ki meni, da je uvrstitev v polfinale mundiala brez dvoma najpomembnejša zmaga v zgodovini naše reprezentančne odbojke. "Ljudje so mislili, da se bomo sprehodili do polfinala, a mi smo se zavedali, kako zahteven nasprotnik so Ukrajinci. Moram jim čestitati na izjemni borbenosti in vrhunski igri, ki so ju prikazali skozi večji del obračuna. Najbolj mi je žal to, da prvenstva ne moremo končati v Stožicah. To, kar smo doživeli v zadnjih 14 dneh, je nekaj neverjetnega, neponovljivega. Čeprav smo se v nekem trenutku znašli v precejšnjih težavah, smo s pomočjo naših navijačev uspeli preklopiti v prestavo ali dve višje in se veseliti morda največje zmage v zgodovini slovenske odbojke. Zdaj nas čaka polfinalni obračun z Italijo, našo staro znanko, ki igra na izjemno visoki ravni. To bo še en spektakularen dvoboj proti vrhunskemu tekmecu, ki kaznuje vsako tvojo napako," je po veliki zmagi v Stožicah povedal slovenski kapetan.