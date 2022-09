Urnaut: Zbrati moramo vso energijo, ki nam je preostala, in dati vse od sebe

V nedeljo so v Katovicah na sporedu zadnje tekme tega svetovnega prvenstva. Prvenstva, ki si ga bomo poleg velikega uspeha naših reprezentantov, kljub včerajšnjemu porazu, ne smemo pozabiti, da smo se uvrstili med štiri najboljše reprezentance na svetu, spominjali tudi po tem, da se je odvijalo v Sloveniji, natančneje v ljubljanskih Stožicah. Soorganizatorici Poljski pripada ta čast, da gosti zaključne boje. Ob 17.30 uri (POP TV, VOYO) se bodo slovenski odbojkarji podali v lov za bronasto medaljo, nasproti jim bo stala reprezentanca Brazilije, ki jo je v polfinalu premagala domača Poljska. Ti se bodo ob 20.50 uri (Kanal A, VOYO) udarili z Italijani, mlado reprezentanco, ki je proti Sloveniji odigrala fantastično tekmo. Bodite z nami.

icon-expand Polfinale SP: Italija - Slovenija FOTO: Luka Kotnik

Lahko bi bili razočarani, a ne smemo biti. Dejstvo, da se je Slovenija uvrstila med štiri najboljše države sveta, govori samo zase. Italijani ostajajo za nas nepremagljivi, poljske Katovice pa kraj, na katerega bomo imeli lepe spomine, a vseeno pustijo nekaj grenkega priokusa. Fantje so po sobotnem porazu ponavljali, da so bili Italijani več kot boljši nasprotnik, ki si je mesto v finalu tega prvenstva več kot zaslužil. "Italijani so bili boljši, bolj kakovostno odbojko igrajo od nas. Mi smo startali precej v krču, potem smo se vrnili, imeli aktiven rezultat, toda bili so pred nami v vseh elementih. Pobirali so težke žoge, mi smo jih na drugi strani prelahko podarili. Imeli smo sicer kakšno priložnost, ki pa je nismo takoj izkoristili. Zelo malo pravih je zares bilo in če jih ne izkoristiš je potem tako. Danes so dokazali, da so zares vrhunski, igrajo vrhunsko odbojko, v vseh parametrih. Zelo so učinkoviti in bili so zares boljši," je po sobotni tekmi povedal kapetan Tine Urnaut.

Toda kljub porazu in velikem razočaranju na obrazih naših igralcev je dejstvo takšno, da je danes nedelja, nov dan, Slovenija pa se bo borila za odličje na svetovnem prvenstvu. Nasprotnik pa Brazilija. "Ja, v nedeljo nas čaka Brazilija, ni kaj preveč povedati. Gre za zares vrhunske igralce. Zelo težka tekma bo, moramo zbrati vse energije, ki so nam še ostale, dati vse na igrišču in borbati do zadnje točke," je še dejal Urnaut. Naj pojasnimo, Brazilija je odbojkarska velesila in najuspešnejša reprezentanca v zadnjih 20 letih, trenutno pa četrtopostavljena reprezentanca na lestvici FIVB. Med letoma 2001 in 2008 so osvojili praktično skoraj vsako tekmovanje, na katerem so sodelovali. Med 2002 in 2010 so trikrat postali svetovni prvaki, na zadnjih dveh pa so si nadeli srebrno medaljo. Poljaki so Brazilcem preprečili, da bi si z morebitno uvrstitvijo v finale svetovnega prvenstva nadeli še naziv edine reprezentance, ki ji je to uspelo šestkrat zapovrstjo. Toda njihova motivacija po tem, da si zopet nadenejo medaljo, čeprav bronasto, ne bo nič kaj manjša.