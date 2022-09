Urnaut: Pričakujemo povsem drugačno Nemčijo

Slovenskim odbojkarjem zmaga proti Nemcem prinaša uvrstitev v četrtfinale, v katerem bi jih nato čakal zmagovalec obračuna med Nizozemsko in Ukrajino, ki se bosta srečali 5. septembra, ko bosta igrali tudi Francija in Japonska.

V soboto, 3. septembra, bo v Ljubljani sicer na sporedu še dvoboj med Italijo in Kubo. Slovenski reprezentant Klemen Čebulj , ki je na tekmi proti Nemčiji igral na zelo visoki ravni, razmišlja na enak način: " Mislim, da ne smemo razmišljati o tem, kaj se je že dogajalo, ampak moramo tekmo začeti na enak način, kot smo prvo, ob tem pa še izboljšati določene malenkosti. Še so bile namreč stvari, ki jih nismo izvajali dovolj dobro in ne povsem tako, kot smo bili dogovorjeni. Osmino finala moramo vzeti kot povsem novo srečanje, pozabiti moramo na vse, kar se je dogajalo v torek, in še enkrat premagati Nemčijo ," je za uradno spletno stran OZS dejal Čebulj.

Slovenija je v skupinskem delu tekmovanja rasla iz tekme v tekmo. Po pričakovani zmagi proti Kamerunu (3:0) so nato varovanci Georgeja Cretuja, Romuna, ki je na klopi pred dobrimi tremi tedni zamenjal Avstralca Marka Lebedewa, dvignili raven igre proti olimpijskim prvakom in zmagovalcem letošnje lige narodov Francozom, a osvojili le točko ob porazu z 2:3 v nizih. O pripravi na Nemce je za uradno spletno stran OZS spregovoril Jani Kovačič: "Zagotovo se bodo Nemci na nas pripravili drugače kot na prvi tekmi. Verjetno bodo pogledali zadnji obračun in skušali najti drugačno taktiko. To čaka tudi nas, tudi mi se bomo morali prilagoditi, igrati drugače. Vem, da bo dvorana zopet polna in bodo navijači spet z nami. Vemo, da lahko vseskozi računamo na njihovo podporo, tudi če bi nam v kakšnem delu tekme šlo malce slabše. Verjamem pa, da bomo ponovili igro iz skupinskega dela in zmagali."