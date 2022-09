Francija le s težavo do zmage v tretjem nizu, rezultat pa 2:1 v njihovo korist

Francija je tekmo začela odločneje, aktualni olimpijski prvaki niso dovolili presenečenj. Ko se je niz nagibal h koncu, so vodili z 18:14. Japonska je dosegla 15. točko in čas je bil za time-out. Prvi zvezdnik Earvin N'Gapeth je z zvijačo na mreži poskrbel za 19. točko (19:15). Tudi za zmago v prvem nizu je bil odgovoren N'Gapeth, ki je z odličnim začetnim udarcem poskrbel, da nasprotnikom žoge ni uspelo zadržati, ampak so jo poslali z igrišča. Rezultat je kazal 25:17 v prid Franciji.

Drugi polčas so začeli bolje Japonci in na začetku povedli z 2:5 ter 3:7. Tudi v nadaljevanju so še naprej poveljevali in ohranjali prednost (8:11). V francoski igri je bilo kar nekaj napak, kar so znali nasprotniki dobro izkoristiti. Ko je rezultat kazal 18:21, je bil čas za time-out. Francija se je sicer nekoliko približala (20:22), toda Japonci so z odlično igro na mreži prišli do 23. točke in nato tudi do prve zaključne žoge. To so izkoristili za zmago v drugem nizu (21:25).