Spopad olimpijskih in evropskih prvakov, Francija dobila prvi niz, Italija drugi

Italija je v tekmo vstopila agresivneje, Michieletto je z odličnim udarcem v napadu priboril 8. točko, z odličnim začetnim udarcem v nadaljevanju pa tudi deveto. Francozi se sicer borijo na vso moč, N'Gapeth se je dobesedno prevrnil čez pano, ko je želel žogo poslati nazaj na igrišče. Toda žoga je bila prehitra, točka pa italijanska (9:5). V nadaljevanju se je igra nekako izenačila, kar je kazal tudi rezultat, a so Italijani nato zopet povedli (16:14). Francozi so v nadaljevanju prišli do izenačenja (21:21), nato pa povedli za dve točki (21:23). V obračunu dveh tako močnih ekip ni bilo pričakovati drugega kot napet zaključek niza (24:24). Francija je bila na koncu močnejša (24:26).

Tekma med Francijo in Italijo je zagotovo takšna, da ljubiteljev dobre odbojke ne more razočarati. Italijani so v osmini finala premagali reprezentanco Kube z rezultatom 3:1, Francija je bila le za las boljša od Japonske (3:2). V skupinskem delu je Italija z vsemi tekmeci opravila suvereno, brez oddanega niza, Francozi so se za zmago še najbolj namučili ravno proti Sloveniji.

Drugi niz so ponovno bolje začeli Italijani, za dve točki so vodili pri rezultatu 7:5. Nato smo videli izenačenje na 12. točki in kasneje tudi na 13. Tudi v nadaljevanju nismo videli bistvene prevlade ene ekipe, Italija je nato zopet povedla za dve (19:17), kasneje še za tri (22:19). Italijani prve zaključne žoge sicer niso izkoristili, a so na koncu vseeno slavili v drugem nizu (25:21). Tribune v Stožicah so oživele, ko je Italija v tretjem nizu prevzela pobudo, toda kot smo že vajeni, Francija se je priključila in izenačila na osem. Italijani so v nadaljevanju na krilih svojih navijačev in odličnega bloka ponovno kraljevali na igrišču (16:12).