Vinčić: Po tekmi s Francijo sem se iskreno pogovoril s Cretujem

Pričakovanja javnosti so po dveh zanesljivih zmagah in tesnim porazom proti olimpijskim prvakom Francozom mnogo večja kot pred začetkom prvenstva. Ne preveč uspešni obračuni v lige narodov, menjava selektorja in pomanjkanje primernih pripravljalnih tekem so razlogi, da tako kot pri igralcih kot pri navijačih posebnega optimizma ni bilo, a hitro se je pokazalo, da je bil romunski strokovnjak George Cretu zadetek v polno in da slovenska četa deluje mnogo bolje, kot je na začetku poletja pod vodstvom avstralskega strokovnjaka Marka Lebedewa. Organizator igre Dejan Vinčić, eden najizkušenejših v slovenski vrsti, vendarle meni, da ni časa za evforijo. "To je najmanj, kar potrebujemo. Zaenkrat nismo storili še ničesar posebnega, zato moramo ostati na realnih tleh. Bolj kot evforično stanje potrebujemo počitek. Moramo ohladiti in si si očistiti glave, ta stoženski pekel adrenalinsko stanje podaljša za kak dan, mi pa se moramo pripraviti za naslednje tekme. Od zdaj bo vsaka tekma finale, zdaj popravnih izpitov ne bo več," je po gladki zmagi nad Nemčijo dejal Vinčić, ki tekme proti Franciji ni dobro začel, zato ga je Cretu hitro poslal na klop in ga zamenjal z Gregorjem Ropretom.

"Lagal bi, da mi je bilo vseeno. Ni bilo prijetno, a me veseli, da je takoj po tekmi trener prišel do mene, da sva se iskreno pogovorila. Dejal mi je, da mi zaupa, in vprašal, ali jaz zaupam njemu, dobil je pritrdilni odgovor. Že takoj po tekmi s Francijo mi je dal slutiti, da bom spet dobil priložnost v začetni postavi, res se je zgodilo in lahko rečem, da sva si to medsebojno zaupanje dokazala. Med seboj pa nimamo nobenih problemov, ne glede na to, kdo je v ekipi, Grega ali jaz, Čebulj ali Možić...," je podajalec potrdil dobro vzdušje v moštvu in ustrezno kemijo med igralci in selektorjem. Vinčića pa romunski strateg pred tekmo z Nemčijo ni vprašal za kakšen nasvet, ker igra v Nemčiji: "Naš trener je malo manijak, seveda v dobrem smislu, na video analize in podobne reči. Pozna podrobnosti vsakega igralca, zato informacije ne išče pri igralcih. So pa bile informacije odlične, tako da jaz niti nisem imel česa dodati."