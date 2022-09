Vremenska napoved za Katovice: 17 stopinj, kakšna kaplja ... in Slovenci!

Tiste odločilne so najtežje, pravijo. Tekme, seveda. Ampak ne zgolj s tekmovalnega vidika, tudi z navijaškega. Čustva so takrat namreč zmožna neverjetnih nihanj. Če so pred začetkom četrtfinalnega obračuna pred dvorano Stožice številni ljubitelji odbojke že razpredali, kako si morajo ogledati vremensko napoved za Poljsko, da bodo vedeli, kaj ta konec tedna obleči, jih je prvi niz povsem šokiral.

Za dobro voljo so še pred četrtfinalnim obračunom svetovnega prvenstva v odbojki poskrbeli naši košarkarji v Kölnu. Na Eurobasketu so ugnali vedno neugodno Francijo in še okrepili prepričanje, da je sreda slovenski dan. Pred odbojkarji je bila namreč odločitev o potniku v Katovice, saj se bodo zaključni boji z letošnjega SP iz Stožic preselili na Poljsko.

Navijači so bili samozavestni in prepričani, da Slovenije nihče ne more ustaviti. Pogovori so se v glavnem vrteli okoli števila dni letnih dopustov in logističnega razporejanja, ali oditi samo na Poljsko ali samo v Nemčijo ... ali pa kar v obe državi. Prek spletnih brskalnikov se je že preverjala vremenska napoved, da bi se ugotovilo, kaj gre v kovček, kaj pa bo ostalo v domači omari. Pot na Poljsko je bila v glavah navijačev praktično zagotovljena.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

12.000-glava množica je v razprodanih Stožicah veličastno odpela Zdravljico, v zatemnjeni dvorani so s prižganimi lučkami poskrbeli za svetlobni šov v slogu Hollywooda. Potem pa je sledil hladen tuš. Visoko motivirani nasprotniki, igralci iz z vojno zaznamovane države, so blesteli. Ukrajina je prvi niz dobila s 25:18 in Stožice so obnemele.

Navijači si od šoka tudi v nadaljevanju niso povsem opomogli, zato jih je moral glavni napovedovalec nekajkrat spodbuditi. Potem pa so spet oživeli. V drugem nizu je sledila igra živcev, vendar je ta nazadnje pripadel Sloveniji. Štela je vsaka točka, saj je bil dvoboj zelo izenačen. Slovenija je dobila tudi tretji set in samo še en dobljeni nas je ločil od poti na Poljsko. Slovenska klop je bila že pripravljena, da se požene na igrišče, vendar se Ukrajinci niso vdali tako zlahka. Nazadnje pa vendarle ... Katovice, prihajamo!

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Polna dvorana je glasno slavila zgodovinsko uvrstitev Slovenije v polfinale svetovnega prvenstva v odbojki, kapetan Tine Urnaut pa je v imenu reprezentantov obljubil, da bodo fantje na Poljskem pustili svoje srce na igrišču. Slavje se je nadaljevalo tudi na krožnem hodniku dvorane, nato pa še pred njo. Orkester in na desetine grl so slavili zmago, dokler se sreda ni prevesila v četrtek. Od domačih klasik Slovenija, odkod lepote tvoje in V Dolini tihi do tujih poskočnic Mi plešemo. Plesalo se je in pelo kot le kaj.