Navijači in družine naših fantov: Pišemo zgodovino!

Številni navijači so prišli do vstopnic in kljub temu, da so pod samim stropom dvorane, se jih še kako sliši!

Fante so prišli podpret tudi njihovi družinski člani, prisotna sta starša Žige in Tončka Šterna , soproga Dejana Vinčića , oče Jana Kozamernika ter mama Roka Možiča .

Pred tekmo je naša ekipa z Barbaro Bašič pogovarjala s starši naših fantov - kako oni doživljajo uspehe in padce svojih sinov? Poglejmo kaj sta povedali mami Klemna Čebulja in Dejana Vinčiča ter kaj pravita starša Roka Možiča .

Razgreto je bilo že pred tekmo

Naši navijači so že pred dvorano. Upajo na to, da bojo dobili karte. Tudi tisti, ki so še na poti do obračuna za 3. mesto so prešerno razpoloženi.