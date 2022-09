Yuri Romano: Želim si, da bi slovenski navijači prišli tudi na naše tekme

Italija je reprezentanca, ki je Slovencem zelo dobro poznana. Na lanskem evropskem prvenstvu smo se Slovenci za zlato odličje udarili prav z njimi. Pravi triler se je odvijal na igrišču v Katovicah. Slovenci smo pri rezultatu 2:1 v setih popustili, mladi italijanski odbojkarji pa so stvari vzeli v svoje roke. Med njimi tudi Yuri Romano , ki je vstopil na igrišče in nalogo opravil več kot odlično. Zdaj 25-letni odbojkar si kruh služi v Piacenzi, trenutno pa v Ljubljani uživa na svetovnem prvenstvu. "Ja, v Sloveniji je zelo lepo. Dvorana, igrišče, vse je super, zato je lepo igrati. Veseli smo, da smo ostali tukaj v Ljubljani, da igramo tukaj tudi četrtfinalno tekmo." Italija na svojega nasprotnika še čaka, pomerila pa se bo z zmagovalcem obračuna med Francijo in Japonsko.

Odlični mladi odbojkar je imel v lanskem letu torej veliko zaslug, da je Italijo po 16 letih znova pripeljal do lovorike. Pred tem so nazadnje slavili na evropskem prvenstvu leta 2005, na domačih tleh, natančneje v Rimu. Letos bo poskušal to nalogo ponoviti."Razmišljamo iz dneva v dan, tekmo po tekmi, seveda razumljivo je, da bi bila zlata medalja najlepši možni scenarij, toda vsaka medalja, ki jo osvojiš, je posebna, občutek je poseben. Skušali se bomo prebiti med najboljše štiri reprezentance sveta, potem pa bomo videli naprej," je povedal po zmagi nad Kubo. Trikratni svetovni prvaki so zagotovo ena izmed reprezentanc, ki sodijo v ožji izbor za odličja.

"Ja, je zelo dober občutek, je naše prvo svetovno prvenstvo (za to ekipo). Zelo smo veseli, odigrali smo zelo dobro tekmo, premagali smo Kubo, dobro reprezentanco. Tekma je bila sicer težka, ampak smo zelo zadovoljni." In zadovoljni so bili tudi italijanski navijači, ki se dodobra napolnili Stožice na sobotni večerni tekmi. Tega pred tem nismo bili vajeni, dvorana na tekmah, ko ne igrajo slovenski fantje, namreč žal sameva. Toda vzdušja, ki smo ga pred tem pričarali Slovenci, Italijani niso uspeli preglasiti. "Gledal sem slovensko tekmo, neverjetno, kakšno vzdušje je bilo v dvorani, ta je bila povsem polna. Želim si, da bi bilo takšno vzdušje tudi na naši prihodnji tekmi, da bi si jo ljudje ogledali," še zaključi.