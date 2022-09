Zastava velikanka najprej v podporo odbojkarjem, nato v Berlin za košarkarje

Ideja za tako veliko zastavo je padla pred leti, ko je oče spremljal litovske navijače na Eurobasketu. "Vsi so bili enotno oblečeni, vsi enotno navijali in imeli te velike zastave. Prav zato se je odločil in poklical eno podjetje, ki dela take velike stvari. To je bilo za evropsko prvenstvo v Stožicah," še pravi Dominik. A zelo se je mudilo, tekma je bila že naslednji dan. Zupančič pravi, da so deklice v Škofji Loki celo noč šivale zastavo zato, da je njegov oče lahko odpeljal zastavo na tekmo. "Tako smo lahko imeli tudi Slovenci tako zastavo, s katero smo lahko ponosno navijali in se nas je res videlo," razloži, kako je prišlo od ideje do realizacije zastave velikanke.