Glasen očetov boben in miniaturni dres za malega Tončka

To je vsekakor dober znak pred petkom, ko se bodo v Ljubljani zvrstile najboljše reprezentance sveta. Generalka pred svetovnim prvenstvom se je odvila povsem po željah slovenskih ljubiteljev odbojke, ki so naše reprezentante glasno spodbujali od začetka do konca.

Iran je bil še zadnji nasprotnik Slovenije, preden se bo v petek v dvorani Stožice začelo zares. Pred začetkom tekme je bilo sicer videti, da bo vzdušje bolj klavrno, nato pa se je začelo zgrinjati na stotine navijačev. Reditelji so odstranjevali pregrade med posameznimi navijaškimi sektorji, saj se je pisana množica vse bolj večala. Čeprav je šlo za tekmo, ki ni odločala o ničemer, je pritegnila več zanimanja, kot so organizatorji pričakovali.

Pravi, da se mu zdi, da se je nekaj tega spodbujanja nalezel tudi njegov 20-letni Rok, medtem ko starejši fantje, kot sta Tine Urnaut in Klemen Čebulj , ostajajo osredotočeni predvsem na igro, povzame. "Dajmo! " vmes spet skoči na noge. Nad številom navijačev v dvorani je tudi sam presenečen, zdi se mu odličen znak za naprej. Prav tako se mu zdi dobra poteza, da so organizatorji odprli vrata in tokrat omogočili povsem prost vstop, da se ni bilo treba ukvarjati z logistiko glede vstopnic, ki bi morda koga odvrnila od obiska, saj bi razmišljal, kje in koliko časa bo moral čakati za nakup. " Ena, dve, tri," je vmes glasno štel sprejem, podajo in zabijanje naših fantov na igrišču.

Doneli so tudi bobni. Najglasnejši je bil boben očeta Roka Možiča. Medtem ko je slednji na igrišču skupaj s svojimi soigralci nabiral točko za točko, je njegov oče bobnal in bobnal. Peter Možič je nekoč tudi sam igral odbojko, zbral je 70 nastopov za Slovenijo. A ni samo igral, pač pa je ob robu igrišča že takrat skrbel za dobro vzdušje. "Dodatna energija za publiko je pomembna," je bil jasen za 24ur.com, ko smo ga povprašali o gorečnosti njegovega navijanja.

Družinski člani športnikom redno sledijo na vse konce in kraje. Taka sta tudi Milan in Meta , ki ju na pot zvabi njun sin Sašo Štalekar s svojimi uspehi. Pogosto pa tudi na tekme najvišjega ranga odromata na svoj edinstven način. Tako je bilo, denimo, tudi med turnirjem v Gdansku.

Na sosednjih sedežih so le za odtenek manj glasni 17-letniki Cene, Nace in Jaka , Rokovi sorodniki in someščani iz Selnice ob Dravi. "Vztrajen, trdo dela, miren," opišejo slovenskega odbojkarja, ki so ga videli igrati tudi v Veroni, kamor jih je z avtobusom odpeljal njegov oče, danes tudi odbojkarski trener.

Takrat sta s svojim motorjem BMW RT dopustovala v Romuniji. "Potem pa je žena zjutraj predlagala, kaj pa če bi vseeno šla na Poljsko. Sedla sva na motor in še isti večer prišla na cilj," se smeji. Spala sta kar v šotoru. Tudi v Katovice sta se lani, ko so Slovenci (p)ostali evropski podprvaki, podala z motorjem, a sta spala v hotelu. Tudi sinoči sta se sprva nameravala iz Mislinjske Dobrave v Ljubljano odpeljati na dveh kolesih, vendar je hladnejše in bolj kislo vreme tehtnico prevesilo na stran štirih koles in strehe nad glavo.

Na tribunah pa je še ena ponosna babica. Nasmejana gospa Zlata s kozarcem piva in vrečko čipsa v rokah skupaj z drugimi družinskimi člani stiska pesti za Jana Kozamernika . "Tukaj smo tudi vsi ostali. Mama, njegova brata, moji prijatelji iz motorističnega in jadralnega kluba, snahe, vnuki," našteva njegov oče, ko z roko kaže po sedežih okoli sebe in vmes ploska Janu, ki je ravno blokiral za 25. točko v prvem setu.

Odbojka kot del življenja

V Stožicah so tudi številne druge družine, ki jim odbojka greje srce. Največjo zastavo v dvorani ta večer vihti Božo Končina. Njegova hčerka Natalija je odbojko nekoč igrala za ljubljanski Tabor in tam se je oče navadil gorečega navijanja, ki je še danes ostalo z njim, se smeji. V Stožicah so tudi Natalija s svojim fantom, pa njena mama Branka in družinski prijatelji. Odbojka je bila del njihovega vsakdana kar šest ali sedem let, posvetili so ji tudi sobote in nedelje, ko so obiskovali tekmovanja, od ligaških do kadetskih in mladinskih.

"Slovenija je tako dobra, da bo prvak. Po vsem, kar so pokazali na vseh teh pripravljalnih tekmah, drugače sploh ne more biti. Pa še malo moramo biti optimistični," pravi Božo. Natalija se med tekmo spominja tudi svojih trenutkov na igrišču, bila je blizu reprezentančne ravni, vendar ji jo je zagodla poškodba. Veseli jo dobra forma naših reprezentantov in spominja se, kako je že kot 13-letno dekle čakala na njihove podpise.