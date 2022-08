Kako so pripravljali dvorano, da bodo oživeli tudi vaši zasloni?

24 mikrofonov in 14 kamer bo v prihodnjih dveh tednih lovilo nepozabne utrinke iz Stožic, ki bodo preko naših programov (POP TV, Kanal A in VOYO) prihajali v vaše domove. Svetovno prvenstvo v odbojki, ki ga Slovenija gosti skupaj s Poljsko, se začenja jutri, toda v dvorani so pridne mravljice garale ves teden, da bi pripravile vse potrebno, da v tekmah ne bodo uživali samo gledalci na tribunah, ampak tudi vi v domačih naslanjačih. V zakulisje neposrednih televizijskih prenosov smo pokukali tudi mi.

Za delo so poprijeli v nedeljo opoldne, delali so pozno v noč in še naslednja dva dneva. "Vse stvari več ali manj poznamo, saj to ni prvi dogodek. Manjkajo le še določene stvari, malenkosti, morda dva odstotka od stotih. Lahko praktično že danes začnemo svetovno prvenstvo," je že v torek zvečer našemu novinarju Maticu Flajšmanu pripovedoval vodja stoženske dvorane Damjan Marinko.

In lahko bi rekli, da so skoraj res začeli, saj je slovenska reprezentanca poskrbela za generalko. Opravili so jo z odliko, saj so na pripravljalni tekmi pred 4000 tisoč gledalci ugnali Iran. Še pred tem je dvorano obiskala delegacija Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB): "So bili vsi začudeni, da je to že dva ali tri dni pred svetovnim prvenstvom praktično že vse pripravljeno, zato se končne inšpekcije niti ne bojimo," je zadovoljno pojasnil Marinko. Za fiksne televizijske studie v dvorani ni več prostora, zato bodo pred tekmami postavili le premične.

icon-expand Tribune v Stožicah kmalu ne bodo več samevale. FOTO: Aljoša Kravanja

Kot sicer pravi, največjo težavo vedno predstavljajo kabli, ki jih je treba položiti pod parketom: "Vse mora biti skrito, nič ne sme biti na tepihu, na dvoranskem športnem podu." Med samim prvenstvom, ko v Slovenijo prihaja 16 najboljših reprezentanc sveta, pa bi težavo lahko predstavljala vlaga, saj bo veliko gledalcev, pravi. Spomnil je, da pomoč s tribun še kako potrebna, saj je Sloveniji žreb določil eno najtežjih skupin: "Nemčija in Francija sta eni izmed najboljših reprezentanc, Kamerun sicer nekako je autsajder, ampak je vseeno ena izmed najboljših ekip v Afriki." Vodjo dvorane Stožice in njegovo ekipo zdaj do konca avgusta čakajo dolgi dnevi in kratke noči, saj bodo med petkom in sredo vsak dan na sporedu po štiri tekme, zadnja se bo lahko zavlekla tudi do polnoči. 3. in 5. septembra bodo na sporedu osmina finala, 7. septembra četrtfinale, nato pa se odbojkarska karavana seli na Poljsko, ker bodo zaključni boji odločili o naslovu svetovnega prvaka. Pokukali smo tudi v zakulisje neposrednih prenosov Toda v Ljubljani bo vseeno na sporedu kar 30 obračunov. Prav vsi bodo neposredno prenašani v sklopu naše medijske hiše, ogledali si jih boste bodisi na Kanalu A in POP TV ali VOYO, zato smo se še pred začetkom prvenstva sprehodili po Stožicah in pokukali v zakulisje teh prenosov. Pri dogodku, ki se odvija zunaj televizijske hiše, je za izvedbo televizijskega prenosa namreč potrebna mobilna produkcijska skupina.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Kljub temu, da si je bilo torkov večerni obračun z Iranom že mogoče ogledati v televizijskem prenosu, se je po Marinkovih fantih v Stožice po tej tekmi že takoj v sredo zjutraj zgrnila še ena ekipa, ki je mora poskrbeti še za mnoge druge dodatne naprave."To je svetovno prvenstvo, velik dogodek in zahteve organizatorja so pač toliko višje. Tako glede števila kamer, mikrofonov, nadomestnega napajanja. Prenos gre v praktično vse države sveta, po nekaterih ocenah bo ogled na voljo 2,5 milijarde ljudem, to je res projekt velikih razsežnosti. Ne samo za nas, ampak tudi za Slovenijo," za 24ur.com razloži Tim Cof, član ekipe mobilne televizijske produkcije, ki nas je popeljal po prizorišču.

icon-expand Prišla je oprema, ki jo je treba namestiti. FOTO: Aljoša Kravanja

Priprave so se začele že tedne prej, zdaj morajo fantje samo slediti načrtom in postaviti opremo, ki je bila že prej preizkušena na terenu in dogovorjena v dvorani: "Prišli smo v dvorano in si ogledali teren, kje bodo potekali kabli, kje bodo določene stvari stale," pojasnjuje Cof. V sredo in četrtek je v Stožice prišla njegova 10-članska ekipa, od petka naprej, ko se začne prvenstvo, jih bo v Stožicah 40 - od kamermanov, tonskih asistentov do njihovih pomočnikov. Do 7. septembra se reportažno vozilo ne bo premaknilo z mesta V kotu na ploščadi za dvorano je že parkirano 16-tonsko reportažno vozilo, ki je namenjeno mobilni režiji. Poleg reportažnega vozila stojita še dva tovornjaka, v enem je vsa potrebna oprema, v drugem pa je pomožni generator za električno energijo v primeru izpada glavnega omrežja. Prenos video- in avdiosignala s prizorišča poteka preko optičnih vlaken, osrčje prenosa signalov predstavlja panel v zadnjem delu vozila. Čez ploščad niso razvlečeni nobeni kabli, saj infrastruktura Stožič omogoča, da je celotno optično omrežje skrito pod zemljo.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Tudi uradni angleški komentator organizatorja prvenstva, torej mednarodne obojskarske zveze, bo neposredno povezan z njihovo tonsko mešalno mizo. Cof bo med neposrednimi prenosi skrbel za počasne in ponovljene posnetke tekme (Live Slow-Motion oz. LSM): "Režiser in slow-motion operaterji v reportažnem vozilu sedijo skupaj, drug proti drugemu so obrnjeni s hrbti. Ko pride do neke situacije, pri odbojki se denimo doseže točka, se ponudijo tovrstni posnetki. Mi smo štirje operaterji in tisti, ki ima najboljši kot kamere, kjer najboljše vidi, kam je žoga padla, za svoj posnetek pove režiserju, ta pa se nato odloči, ali ga bo pokazal v programu."

icon-expand Tim Cof v reportažnem vozilu. FOTO: Aljoša Kravanja

V vozilu med prenosi sicer vlada precejšnja gneča, tam so tudi producent, pomočniki, tonski tehniki, pa tisti, ki skrbijo za osvetlitev in barve posameznih kamer. Na steni je množica zaslonov, pod njimi mešalne mize za video, zvok. Nepozabne trenutke bo lovilo 14 kamer Okoli igrišča bo razporejenih 24 mikrofonov, ki bodo lovili zvok, v dvorani bo tudi 14 kamer. Tri bodo glavne, t. i. beauty kamera bo kazala celotno prizorišče, ena brezžična bo namenjena sprehodom med publiko, ena bo v garaži spremljala prihode avtobusov z igralci, dve majhni bosta nameščeni na vsaki strani mreže. "Gre za t. i. ultra slow kameri. Lahko ju šestkrat upočasnimo, da se bodo lepo videli dotiki mreže, prsti in take zanimivosti. Tretja tovrstna pa bo namenjena za reakcije igralcev oziroma gledalcev," pojasnjuje sogovornik.

icon-expand Odbojkarska žoga v akciji FOTO: Shutterstock

"Na tem prvenstvu imamo zelo veliko kamer z možnostjo snemanja v visokih sličicah na sekundo. Dve sta super slow, tri pa ultra slow. Super slow kamera pomeni, da ima pri snemanju trikrat več sličic kot običajna kamera. Celotni prenos poteka pri 25 sličicah na sekundo, ta pa snema pri 75. To pomeni, da lahko njene posnetke predvajamo trikrat počasneje. Ultra slowe pa lahko šestkrat upočasnimo," doda. Kamera številka devet pa je denimo obešena na kocki, ki skupaj z velikansko aluminijsko konstrukcijo visi pod stropom dvorane. Prikazovala bo prizorišče s ptičje perspektive. "Fantje so potrebovali pol dneva, da so jo spravili tja gor. Tako kocka kot konstrukcija se namreč s pomočjo dveh ločenih sistemov spuščata izpod stropa, zato je moral biti kabel primerno napeljan, da se bo lahko varno spustila," opiše zapleten postopek.

icon-expand Ena izmed številnih kamer v dvorani. FOTO: Aljoša Kravanja