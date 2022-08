Razigrano dogajanje pred tekmo: cirkus, praznovanje rojstnih dni in odojek

Če je bilo v petek proti Kamerunu še mogoče videti prost sedež, danes ne bo tako, saj je dvorana razprodana. Pred Stožicami se temperatura iz minute v minuto zvišuje, ozračje je kljub popoldanskemu dežju razgreto. Navijači so opremljeni z bobni, harmoniko, transparenti in vsi že komaj čakamo, da bo po dvorani odmevala Zdravljica. Živahno pa je seveda tudi v navijaški coni, kjer skrbijo za dobro zabavo.

Pred tekmo so se tako razigrani navijači, v sklopu promocijske kampanje Slovenije – dežele vrhunskih športnikov, pomerili v igrah z žogo, igranju odbojke na malih igriščih, meritvi Slofit in cirkuških delavnicah. Zabavali so se ob nastop socialnega cirkusa Fuskabo, navijači pa so pekli tudi odojka. "Z glavo naprej bo šel, kar pomeni, da bomo zmagali nad Francozi in veliko sreče," je pojasnil eden od navijačev. Nadeli so jima prav pomenljivi imeni: prvemu je ime Franci, drugemu pa Ja, tako skupaj tvorita ime države današnjih odbojkarskih nasprotnikov.