Slovenci že proslavljali, a zadnjo so imeli Francozi

Derbi skupine D na svetovnem odbojkarskem prvenstvu med Slovenijo in Francijo je upravičil pričakovanja. V nabito polnih Stožicah je domača izbrana vrsta pokazala zelo dober obraz, a ob vodstvu z 2:1 v nizih zapravila tri zaključne žoge, kar so galski petelini kaznovali v odločilnem petem nizu, ki so ga dobili s 15:8. Za Francoze je bila to druga zaporedna zmaga, Slovenci so po slavju nad Kamerunom doživeli prvi poraz.

Srečanje je s servisom odprl slovenski kapetan Tine Urnaut. Po točki gostov je za prvi as na tekmi poskrbel Jean Patry, na njegov drugi servis pa je za prvo slovensko točko odgovoril Tonček Štern. Francozi so kmalu zatem povezali pet zaporednih točk za prednost 7:2, po čemer je Gheorghe Cretu klical prvo minuto odmora na srečanju. Aktualni olimpijski prvaki so vodstvo še povečali (11:4), nakar je na servis prišel Alen Pajenk, ki je Slovenijo na navdušenje stoženskega občinstva vrnil med žive (12:8). Znova je na tribunah završalo za 12. točko, za katero sta z dvojnim blokom poskrbela Klemen Čebulj in Jan Kozamernik. Slovenija se je takrat približala na vsega dve točki, zato se je Andrea Giani odločil za prekinitev. Ko sta vajo kmalu zatem na drugi strani mreže ponovila Alen Pajenk in Tonček Štern, je bilo prvič po začetnih 2:2 izenačeno (15:15). V zaključku prvega niza so vajeti zopet prevzeli gostje. Tehtnico je na njihovo stran dokončno prevesil as prvega zvezdnika Earvina N'Gapetha za prednost 21:18, po katerem se Slovenci niso več vrnili. Omeniti velja še izjemen blok Kozamernika za 22:20, ki ga je dosegel kar z glavo. Prvi niz se je končal s 25:21 v francosko korist.

Slovenci v drugem nizu zaustavili razigrane Francoze Začetek drugega niza je bil s slovenske strani veliko boljši. Gregor Ropret je poskrbel za vodstvo z 8:5, po čemer Cretujevi varovanci prednosti niso več izpustili iz svojih rok. Francozom nikakor ni steklo na servisu, kar se je lepo pokazalo, ko je začetni udarec povsem zgrešil Barthelemy Chinenyeze. Trevor Clevenot je zatem poslal žogo v mrežo za 13:10, po napadu Tončka Šterna za 14:10 pa je Giani interveniral z minuto odmora. A prevlada Slovenije se je tudi po tem nadaljevala. Jan Kozamernik se je znova izkazal z blokom za 17:13. Francozi pa so točke še naprej izgubljali na servisu, za 21:17 je Clevenotovo napako ponovil Quentin Joufroy. V zaključku niza so imeli galski petelini sicer priložnost, da bi se približali na vsega točko, a je njihov napad z blokom zaustavil Kozamernik. Na koncu je bilo 25:22.

Slovenci skakali na tribunah in leteli po parketu Na krilih vse glasnejših navijačev, ki so do zadnjega kotička napolnili Stožice, je Slovenija odlično odprla tudi tretji niz. Čebulj je poskrbel za vodstvo 5:4, blok Tončka Šterna pa za otipljivejših 10:7. Predvsem 30-letni Čebulj je še naprej dvigoval navijače na noge. Po neubranljivem udarcu v trimetrski prostor je bilo že 12:8 in Gianiju pa ni preostalo drugega, kot da kliče minuto odmora. Francozi so se nato prebudili in vrnili na 20:20. Kevin Tillie je bil zelo razpoložen, a na srečo je enako veljalo za že večkrat omenjenega Čebulja, ki je povezal dve miniaturi za prednost Slovenije (21:20 in 23:20). Znamenit napev "Kdor ne skače, ni Sloven'c" je znova odmeval po 25. točki Slovenije za zmago v tretjem nizu, v katerem so jih Francozi dosegli 23.

Slovenci so se že veselili, a Francozi so imeli zadnjo besedo Večji del četrtega niza smo spremljali repliko dogajanja iz drugega oziroma tretjega. Po izenačenem začetku si je Slovenija priigrala nekaj točk prednosti. Slovenski blok je zaustavil zvezdnika N'Gapetha za vodstvo 16:13. Po minuti odmora na zahtevo selektorja galskih petelinov so se Francozi prebudili in izenačili na 20:20, nakar je Slovenija zopet povedla. Po bloku Kozamernika je bilo 23:22. Zatem so imeli Cretujevi varovanci dve zaključni žogi. Po prvi so se že veselili zmage, a je Giani pravilno izzval sodniško odločitev. Francozi so po drugi ubranjeni zaključni žogi dobili še eno točko in tako prevzeli pobudo v četrtem nizu. Sledila je prava drama, ki je po 39 minutah pripadla Francozom (34:32). Slovenci so vmes še enkrat servirali za zmago, a neuspešno.

Zapravljene priložnosti za zmago so se izkazale za psihološki udarec, po katerem se Slovenija v petem nizu ni več pobrala. Francozi so hitro povedli s 5:2, odtlej pa dvomov o zmagovalcu ni bilo več. Cretu je njihovo prevlado poskušal prekiniti z minuto odmora, kar ni delovalo. Na koncu je bilo 15:7. Premalo za zmago, a dovolj za glasen aplavz 12 tisoč navijačev, ki so v Stožicah pričarali sijajno vzdušje.