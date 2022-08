Stožice se že polnijo v pričakovanju večernega spektakla

Dvorana v Stožicah se že polni pred večernim spektaklom, ko se bodo pred 12 tisoč navijači pomerili evropski podprvaki Slovenci in Francozi, najboljši na lanskih olimpijskih igrah. Slovenski odbojkarji so se takoj po petkovi zmagi osredotočili na tokratne tekmece, ki so v vlogi favoritov. A če bosta sprejem in servis na visokem nivoju, nam lahko uspe, so pred srečanjem poudarjali v en glas. Prenos od 20. ure dalje na Pop TV in VOYO.

Kupljene vstopnice namreč veljajo za vse tekme, tako da si je kar nekaj navijačev prišlo pogledati tudi sila zanimiv obračun med Nemčijo in Kamerunom. Prvi niz so po pravi drami dobili Nemci s 30:28. Vzdušje na omenjeni tekmi je odlično in ne dvomimo, da bo še bolj peklensko, ko bodo na parket največje dvorane pri nas pritekli slovenski in francoski odbojkarji. Francozi, aktualni olimpijski prvaki ter zadnji zmagovalci lige narodov, veljajo za favorite, a slovenski odbojkarji so v zadnjih letih ničkolikokrat dokazali, da lahko na dober dan premagajo vsakogar. "To bo tekma, ki jo bomo morali odigrati na najvišjem nivoju, če jim bomo želeli parirati. Vemo, da lahko pred takim občinstvom igramo z vsakim. Komaj čakam nedeljo," je po petkovi zmagi nad Kamerunom o Francozih razmišljal Gregor Ropret. Jan Kozamernik je dodal, da bosta morala proti galskim petelinom delovati predvsem sprejem in servis. Če bosta na dovolj dobrem nivoju, potem bodo Francozi na čelu z zvezdnikom Earvinom N'Gapethom zagotovo premagljivi, je prepričan. Ker sta obe reprezentanci v prvem krogu slavili – Francozi so bili od Nemcev boljši s 3:0 –, si bo današnji zmagovalec že zagotovil vozovnico za osmino finala. Ker med 16 najboljših gredo tudi štirje od šestih tretjeuvrščenih, pa je zelo verjetno, da je bila že zmaga v prvem krogu dovolj za napredovanje. Kaj sta pred tekmo povedala oba selektorja, si lahko preberete v spodnjem članku. Prvi mož Francozov je sicer Italijan Andrea Giani, ki je slovenske odbojkarje pred sedmimi leti popeljal do prve od treh srebrnih medalj na prvenstvu stare celine.