V Stožicah na SP nove štiri zanimive tekme, derbi bo med Argentino in Iranom

S tekmo med Brazilijo in Kubo se je v petek začelo 20. svetovno prvenstvo v odbojki. SP poteka v Sloveniji in na Poljskem, prvi dan SP so bile v Ljubljani na sporedu štiri tekme, v Katowicah pa dve. Presenečenj ni bilo, favoriti so zanesljivo opravili svoje naloge. V središču zanimanja so bili prvi dan šampionata Slovenci, ki so v polnih Stožicah premagali Kamerunce s 3:0 v nizih.

Na prvenstvu nastopa 24 reprezentanc, od tega deset iz Evrope. Drugi dan SP so v Stožicah na sporedu nove štiri tekme (prenos vseh tekem na VOYO ). Že ob 10.50 je na sporedu prva tekma dneva Turčija - Kitajska v skupini E, ob 13.50 sledi dvoboj Nizozemske in Egipta v skupini F, nato pa sta na sporedu še dve tekmi. Ob 17.20 Argentina - Iran prav tako v skupini F in za zaključek ob 21.05 še Italija - Kanada v skupini E.

Slovenci in Iranci so se pomerili na prijateljski tekmi pred SP, Iran pa danes čaka tekma proti Argentini.

Najbolj zanimivi bi morali biti tekmi Argentine in Irana, ter Italije in Kanade. Italijani so v širšem krogu moštev, ki računajo na odličja na tem SP, čeprav so precej pomladili reprezentanco. Varovanci selektorja Ferdinanda de Giorgija so uspešno nastopali v Ligi narodov, kjer so bili po skupinskem delu na prvem mestu, v končnici pa so ostali brez odličja in pristali na nehvaležnem četrtem mestu. Njihov tekmec drevi bo Kanada, ki je v Ligi narodov zasedla 15. mesto.

Na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) je od reprezentanc, ki bodo nastopile danes, najvišje rangirana prav Italija (6. mesto), njihov tekmec Kanada pa je na 14. mestu. Italija je v vlogi favorita, tako kot je tudi Nizozemska proti Egiptu. Bolj izenačeni in nepredvidljivi bi morali biti tekmi med Turčijo in Kitajsko (na lestvici FIVB sta na 17. oziroma 18. mestu), še bolj pa tista med Argentino in Iranom.

Iran je zelo dobro igral v Ligi narodov, na zadnji pripravljalni tekmi pred SP pa se ni izkazal, oziroma so bili Slovenci na tej tekmi veliko bolj prepričljivi. Reprezentanci Argentine in Irana sta tudi sosedi na lestvici FIVB, Južnoameričani so na sedmem, azijska reprezentanca pa na osmem mestu in to bi moral biti derbi dneva, kar se tiče ljubljanskega dela šampionata. Na Poljskem bosta danes na sporedu dve tekmi, v skupini A tekmi Tunizija - Portoriko in Ukrajina - Srbija.